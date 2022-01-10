Открытым Текстом 09.01.2022
Мой партнёр по многим работам Нурали Нурисламович Латыпов любит открытым текстом напоминать, что математическая теория катастроф указывает на невозможность точно предсказать, когда плавное развитие событий сменится обвалом в непонятном направлении.
Второго января в Казахстане начались массовые протесты против удвоения цены сжиженного газа для автомобилей.
Открытым текстом сообщаю: почти три четверти нефтегазодобычи Казахстана принадлежат дальнему зарубежью на условиях раздела продукции, то есть добытчики почти не платят налогов, а месторождения эксплуатируются хищнически, так что истощатся уже лет через десять. Подорожание газа вызвано не только скачком цен мирового рынка. И стало поводом для погромов.
Протест сразу оседлали десятки тысяч хорошо подготовленных и организованных боевиков. Многие с опытом действий в Ливии, Сирии, Афганистане… Есть и просто фанатики агрессивных вариаций на тему ислама. Например, задержан криминальный авторитет Джумагалиев по кличке Дикий Арман — ваххабит.
Президент Казахстана трижды открытым текстом обращался к народу. В частности, велел восстановить на внутреннем рынке прежнюю цену сжиженного газа, пообещал учесть все ненасильственные требования. Но террор развивался в лучших традициях.
Боевики получили заранее запасённый огнестрел, захватили и сожгли немало государственных учреждений, захватили пожарную технику, чтобы не дать тушить пожары, заблокировали больницы. Да и просто грабят. Общий ущерб — сотни миллионов долларов. Многим захваченным сотрудникам силовых структур отрезали головы, чтобы запугать коллег.
Открытым текстом радуюсь: у Казахстана хватило друзей — и благоразумия попросить у них помощи.
Пятого января президент Казахстана обратился к Организации договора о коллективной безопасности. По четвёртой статье договора все её члены направили свои силы — прежде всего миротворцев, специально обученных противодействию террористам. Под их прикрытием силовые структуры Казахстана восстанавливают порядок.
Открытым текстом напоминаю Альфонсо Габриэлевича Капоне: добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом.