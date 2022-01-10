Казахстан в огне: для террора любой повод сгодится

Мой партнёр по многим работам Нурали Нурисламович Латыпов любит открытым текстом напоминать, что математическая теория катастроф указывает на невозможность точно предсказать, когда плавное развитие событий сменится обвалом в непонятном направлении.

Второго января в Казахстане начались массовые протесты против удвоения цены сжиженного газа для автомобилей.

Открытым текстом сообщаю: почти три четверти нефтегазодобычи Казахстана принадлежат дальнему зарубежью на условиях раздела продукции, то есть добытчики почти не платят налогов, а месторождения эксплуатируются хищнически, так что истощатся уже лет через десять. Подорожание газа вызвано не только скачком цен мирового рынка. И стало поводом для погромов.

Протест сразу оседлали десятки тысяч хорошо подготовленных и организованных боевиков. Многие с опытом действий в Ливии, Сирии, Афганистане… Есть и просто фанатики агрессивных вариаций на тему ислама. Например, задержан криминальный авторитет Джумагалиев по кличке Дикий Арман — ваххабит.

Президент Казахстана трижды открытым текстом обращался к народу. В частности, велел восстановить на внутреннем рынке прежнюю цену сжиженного газа, пообещал учесть все ненасильственные требования. Но террор развивался в лучших традициях.

Боевики получили заранее запасённый огнестрел, захватили и сожгли немало государственных учреждений, захватили пожарную технику, чтобы не дать тушить пожары, заблокировали больницы. Да и просто грабят. Общий ущерб — сотни миллионов долларов. Многим захваченным сотрудникам силовых структур отрезали головы, чтобы запугать коллег.

Открытым текстом радуюсь: у Казахстана хватило друзей — и благоразумия попросить у них помощи.

Пятого января президент Казахстана обратился к Организации договора о коллективной безопасности. По четвёртой статье договора все её члены направили свои силы — прежде всего миротворцев, специально обученных противодействию террористам. Под их прикрытием силовые структуры Казахстана восстанавливают порядок.

Открытым текстом напоминаю Альфонсо Габриэлевича Капоне: добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом.