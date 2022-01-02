Возможно, беременных на Украине не призовут

Говорят: дьявол — обезьяна бога. В смысле подражатель, но нелепый и бессмысленный. Вот и террористы, господствующие ныне на Украине, пытаются делать вид, что там сейчас такой же массовый героизм, как и в ходе Великой Отечественной войны — хотя само это название они отрицают.

Женщины призывного возраста — от 18 до 60 лет — в тридцати пяти видах деятельности, охватывающих сотни профессий, обязаны до конца 2022 года встать на воинский учёт в военкоматах наравне с мужчинами. Приказ 313 утверждён ещё в октябре, но опубликован лишь сейчас. Говорят даже, что без военного билета женщин, как и мужчин, не будут брать ни на работу, ни на учёбу в вузах.

Главари Украины открытым текстом обещают не призывать женщин на воинскую службу: мол, хотят только разобраться в доступных ресурсах на случай нападения стрррррашной Ррррроссийской Федерррррации. Правда, они же уверяют, что РФ на них напала сразу же после их государственного переворота 22 февраля 2014-го. Поэтому народ Украины открытым текстом возмущается: вы восьмой год воюете — и только сейчас спохватились. Приходится сдавать немножко назад.

От выезда на учебные сборы раз в три года сроком до трёх месяцев освобождаются беременные, матери с детьми до трёх лет и многодетные.

Открытым текстом уверяю: дело совершенно не в том, что в современных вооружённых силах немало работ, требующих не силы, а точности, и женщины с ними справляются куда лучше мужчин. Главное: паханы Украины пытаются сделать вид, что их республика, подобно Израилю, героически противостоит многократно превышающей численности противника и вынужденно напрягает все силы. Открытым текстом напоминаю: война против народных республик Донбасса, организованная вооружёнными формированиями, подконтрольными киевским террористам, по сути, гражданская. А когда в гражданскую войну принудительно втягивают женщин — значит, готовы уничтожить весь народ.

Открытым текстом напоминаю: громадное большинство граждан Украины — русские, а потому любой, кто желает независимости Украины от остальной России, обречён действовать против интересов этого русского большинства.