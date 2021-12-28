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Коротко о разном. 28.12.2021

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Прицепом к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/7328144.html .
МО РФ выложило видео пуска "Ангары". Красиво.



Прочее.

1. Переговоры между США и РФ по требуемым Россией гарантиям должны пройти в Женеве 10 января. Подождем, хотя маловероятно, что США в своех текущем состоянии готовы к реальным уступкам.США пока придерживаются тактики затягивания и забалтывания предложений Москвы.

2. Депутата Рашкина лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ пройти тест на алкоголь в рамках истории с лосем. Если выпил – за руль не садись. Скорее всего после НГ еще и за лося штраф прилетит.

3. В Кемеровской области погибшим шахтерам и спасателям с шахты "Листвяжная" установят памятник. Проект обсуждают с родственниками погибших.
Но помимо памятника конечно интересуют вопросы приговоров деятелям (в том числеи владельцам) виновным в системном нарушении техники безопасности, что и привело к трагедии.

4. Сегодня выходит новый фильм из вселенной "Вагнера". На сей раз "Туристы" по мотивам реальных событий 2019-го года заедут в Мозамбик повоевать с местными боевиками ИГИЛ. Называется кино "Гранит". Если появится на торрентх, то отзыв по итогам просмотра будет завтра или послезавтра.

5. Работавшие с самоубившимся вчера с Просвирниным призвали не строить конспирологию https://www.znak.com/2021-12-28/storonniki_egora_prosvirnina_nazvali_ego_smert_tragicheskoy_sluchaynostyu и назвали произошедшее – трагической случайностью, без какой-либо подоплеки. По их словам, он болел и страдал бессоницей, кроме того как вчера уже писали, он с женой употреблял наркотики в день самоубийства, а также "отмечал" с употреблением горячительных напитков с 24 по 27 декабря. Впрочем, пока что ждем выводов СК РФ, но процентов 90, что суицид.

6. Ну и Явлинский на закуску.



"Умное голосование работает!"
Так это что же получается, надо сказать спасибо Навальному за закрытие "Мемориала"?! Спасибо Алескей, даже в тюрьме ты делашь полезные дела!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7330445.html
Метки: Ангара, Видео, космос, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 20417 19035
    жора шапов только что

      На орбитах болтаются 1600 спутников И.Маска , которые дважды чуть не столкнулись с китайской космической станцией. Бардак ! Китаёзы пожаловались в ООН (ха-ха 2 раза).

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