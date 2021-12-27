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Открытым Текстом 26.12.2021

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НАТО поставлен вопрос ребром

Россия потребовала не расширять альянс на Украину и Грузию и убрать ядерное оружие из стран бывшего Варшавского договора.

Ещё 17 декабря Российская Федерация опубликовала тексты предложений Соединённым Государствам Америки и Организации Североатлантического Договора о порядке сокращения исходящей от них опасности не только для нас, но и, по сути, для всего мира.

В дипломатической практике предложения публикуют очень редко — по сути, только когда есть основания ожидать от контрагентов уклонения от переговоров по сути дела. Открытым текстом предполагаю: ожидания оправдываются.

В четверг пресс-секретарь президента СГА Дженнифер Рене Димитриевна Псаки сообщила, что переговоры с РФ по вопросам безопасности намечены на январь, но СГА не готовы соглашаться с предложениями, затрагивающими НАТО.

Открытым текстом напоминаю: требование не расширять НАТО на Украину и Грузию, не пытаться втянуть в свои манипуляции Казахстан и Среднюю Азию, а с территории бывших членов Варшавского договора убрать ядерное оружие и военную инфраструктуру СГА — ключевое в наших предложениях.

Несколько дипломатов РФ публично сообщили, что позиция РФ представляет собою единый комплекс, откуда невозможно убрать ни один пункт.

Открытым текстом объясняю: чем ближе к нашим границам оружие политических пока противников, тем меньше времени остаётся на принятие решения в случае их удара. Значит, придётся создать полностью автоматическую систему ответного удара — и весь мир окажется заложником случайного сбоя.

Такое уже просчитывалось четыре десятилетия назад, когда президент СГА Рональд Уилсон Джон-Эдвардович Рэйган провозгласил стратегическую оборонную инициативу выноса в космос системы удара по нашим пусковым позициям. Правда, при тогдашних (да и при нынешних) космических технологиях программа звёздных войн — всего лишь блеф.

Но вот если СГА зарядят свои пусковые установки в Польше и Румынии не противоракетами, а, например, крылатыми ракетами «Томагавк», то смогут за считанные минуты разрушить наши центры принятия оборонных решений — значит, нам придётся при первых же признаках такой перезарядки бить и по Польше с Румынией, и по самим СГА. Открытым текстом призываю всех здравомыслящих в НАТО свернуть шеи своим ястребам.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-26-12-2021/
Метки: нато, открытым текстом, последние выпуски, ядерное оружие
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