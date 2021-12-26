Летопись полувека. Год 1968
Летопись полувека. Год 1968
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1968 стал годом 50-летия Советской армии, масштабного освоения недр Западной Сибири, американской агрессии во Вьетнаме, строительства Усть-Илимской, Енисейской ГЭС и Билибинской АЭС, Западно-Сибирского металлургического комбината, 50-летия ВЛКСМ, 50-летия Белорусской ССР, полета первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144, IX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Болгарии.
ТО Экран 1969
Автор сценария – В. Ильинский
Режиссер – Борис Горбачев
Оператор – Николай Кепко
Текст читал – Леонид Хмара
#ЛетописьПолувека #ИсторияСССР #СоветскийСоюз #ДокументальныйФильм #хроника
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