Летопись полувека. Год 1918
Летопись полувека. Год 1918
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Военный год 1918 стал годом подписания унизительного для Советской России Брест-Литовского мирного договора, VII съезда Российской коммунистической партии (большевиков), создания продотрядов и отчаянной борьбы с голодом, начала массовой кампании по ликвидации безграмотности, выхода на экраны первого советского киножурнала «Кинонеделя», расстрела 26 бакинских комиссаров, начала интервенции Антанты, принятия первой советской Конституции, «заговора послов» во главе с английским консулом в России Р.Локкартом и учреждения Ордена Боевого Красного Знамени.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Э. Марьямов
Режиссер – Лев Дурасов
Текст читал – Алексей Задачин