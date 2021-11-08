Летопись полувека. Год 1917
Летопись полувека. Год 1917
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Переломный год 1917 стал годом вооруженного восстания в Петрограде, кризиса Временного правительства, безудержного митингового энтузиазма, отречения царя от престола, возвращения В.Ленина в Россию, подготовки и свершения Октябрьской революции и первых шагов по созданию нового государственного и общественного строя.
ТО Экран Центральное телевидение 1968
Автор сценария – Э. Марьямов
Режиссер – Лев Дурасов
Оператор – Юрий Кочергин
Текст читал – Леонид Хмара