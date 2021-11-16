Летопись полувека. Год 1925
Летопись полувека. Год 1925
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1925 стал годом начала широкомасштабной индустриализации страны, открытия первой очереди Шатурской ГРЭС, III Всесоюзного съезда Советов, вхождения в состав СССР Узбекской и Туркменской ССР, продолжения бескомпромиссной борьбы с неграмотностью и беспризорностью, 200-летия Академии наук, первого грузового автомобиля Я-3, первого советского паровоза, XIV съезда ВКП(б) и выхода на экраны фильма "Броненосец "Потемкин".
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – А. Пархоменко
Автор сценария – Дмитрий Василиу
Режиссер – А. Пархоменко
Текст читал – Сергей Богомолов