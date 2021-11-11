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Летопись полувека. Год 1920

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Летопись полувека. Год 1920
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Военный год 1920 стал годом первых коммунистических субботников, IX cъезда РКП(б), отчаянной борьбы молодой страны с голодом и беспризорностью, нашествия польской армии, II конгресса Коминтерна, окончательного разгрома армии Врангеля в Крыму, японской интервенции на Дальнем Востоке, установления Советской власти в Азербайджане, Армении и Туркестане, утверждения плана ГОЭЛРО, учреждения Ордена Трудового Красного Знамени.

Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Юрий Каравкин
Режиссер – Борис Горбачев
Оператор – Г. Копаев

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MIHffDsYBW4
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