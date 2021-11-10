Летопись полувека. Год 1919
Летопись полувека. Год 1919
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Военный год 1919 стал годом окончания Первой мировой войны, VIII съезда РКП(б), бескомпромиссной борьбы с голодом и детской беспризорностью, интервенции стран Антанты, разгрома войск Юденича, Колчака и Деникина на фронтах Гражданской войны, III конгресса Коминтерна и второй годовщины Октябрьской революции.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Дмитрий Морозов
Автор сценария – Екатерина Семенова
Режиссер – И. Кузнецов
Оператор – Владимир Гусев
Оператор – Михаил Посельский
Текст читал – Алексей Задачин