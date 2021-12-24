Летопись полувека. Год 1966
Летопись полувека. Год 1966
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1966 стал годом первой в истории космоса мягкой посадки на поверхность Луны автоматической межпланетной станции «Луна-9», 25-летия начала Великой Отечественной войны, XXIII съезда КПСС и XV съезда ВЛКСМ, разрушительного землетрясения в Ташкенте, строительства Хантайской ГЭС в Заполярье, начала освоения нефтяных месторождений на полуострове Мангышлак в Прикаспии, строительства Проспекта Калинина и Останкинской телевизионной башни в Москве, III Международного конкурса имени П.И.Чайковского, 49-летия Октябрьской революции.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – В. Ильинский
Автор сценария – Л. Гинзбург
Автор сценария – Гребельная Н.
Режиссер – Борис Горбачев
Текст читал – Георгий Шумаков
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