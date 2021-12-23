Летопись полувека. Год 1965
Летопись полувека. Год 1965
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1965 стал годом первого в мире выхода человека в открытый космос, 20-летия победы СССР над гитлеровской Германией, выхода на экраны фильма “Война и мир”, американской агрессии во Вьетнаме, строительства Вилюйской ГЭС в Якутии, освоения нефтяных месторождений Тюмени, IV Международного кинофестиваля в Москве, первой телевизионной передачи через спутник связи «Молния-1» из Владивостока, 25-летия Советской власти в Прибалтике, присвоения звания Город-герой Москве, Киеву, Одессе, Бресту и Ленинграду.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Игорь Масленников
Режиссер – Игорь Масленников
Текст читал – Р. Широких
#ЛетописьПолувека #ИсторияСССР #СоветскийСоюз #ДокументальныйФильм #хроника
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