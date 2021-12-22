Летопись полувека. Год 1964
Летопись полувека. Год 1964
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1964 стал годом строительства Красноярской ГЭС, ввода в строй нефтепровода «Дружба», освобождения от своих обязанностей Н.Хрущева, полета первого в мире многоместного пилотируемого космического корабля «Восход», строительства Аму-Бухарского канала в Узбекистане, Всемирного форума солидарности молодежи и студентов, подвига рабочих и солдат при ликвидации обвала-оползня на реке Зеравшан в Таджикистане, схода с конвейера трактора К-700 «Кировец» и зерноуборочного комбайна СК-4, триумфальных побед советских спортсменов на XVIII Олимпийских играх в Токио.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Д. Мамлеев
Режиссер – Матвей Володарский
Текст читал – Леонид Хмара
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