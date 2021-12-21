Летопись полувека. Год 1963
Летопись полувека. Год 1963
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1963 стал годом ввода в строй крупнейшей в мире Братской ГЭС, начала строительства Саяно-Шушенской ГЭС и перекрытия Енисея, 100-летия вхождения Киргизии в состав России, синтеза советскими физиками 102-го трансуранового элемента таблицы Менделеева, начала производства советских труб большого диаметра, полета в космос первой женщины-космонавта В.Терешковой, Всемирного конгресса женщин, убийства президента США Дж.Кеннеди, подписания Договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – В. Никиткина
Режиссер – Г. Шестакова
Оператор – Анатолий Солоха
Оператор – Исмет Кутуб-заде
Текст читал – Леонид Хмара
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