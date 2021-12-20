Переговоры с «изолированной Россией», чья «экономика порвана в клочья»

Восемь лет назад — ещё в бытность президентом Соединённых Государств Америки — Барак Хусейн Барак-Хусейнович Обама сообщил, что усилиями под его руководством Российская Федерация изолирована от мира и её экономика порвана в клочья. С тех пор и по сей день с ним одностайно согласны наши всёпропальцы.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Владимирович Путин посетил главу правительства Индии, затем по видеосвязи говорил с президентом СГА. На этой неделе Путину звонили глава правительства Британии, президент Франции, несколько часов шла видеобеседа с главой Китайской Народной Республики, в Москву приезжал на переговоры с президентом и главой правительства РФ президент Монголии.

Открытым текстом признаюсь: такая плотность переговоров бывает не каждую неделю. Обычно пять–шесть переговоров аж за месяц. И почти все — не по нашей инициативе. Сами звонят. Потому что без Российской Федерации не то что вся остальная Россия, а весь мир ничего толком ни решить, ни тем более сделать не может.

В Вашингтоне объявили, что надеются до Нового года провести ещё раунд переговоров президентов РФ и СГА.

Открытым текстом сообщаю: обсуждать надо много. Хотя бы потому, что СГА рано или поздно придётся уходить ещё из многих мест. И не хочется убегать оттуда сломя голову, как ещё недавно — из Афганистана.

После нескольких западных утечек в прессу министерство иностранных дел РФ опубликовало переданные ранее в СГА и НАТО проекты правил безопасности. Там, в частности, предложено не размещать ядерное оружие на надводных кораблях поблизости от чужих берегов и в государствах, ранее входивших в организацию Варшавского договора, не принимать в НАТО части большой России.

Открытым текстом сообщаю: проекты, по сути, повторяют соглашение РФ с НАТО, заключённое аж 24 года назад. Где гарантия, что Запад не нарушит новые обещания, как старые?

В РФ успешно проведены боевые стрельбы гиперзвуковых ракет морского базирования. В СГА говорят: живёшь в стеклянном доме — не бросайся камнями в соседа. Против наших ракет все Соединенный Государства Америки — стеклянные.

Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/917177-peregovory-s-izolirovannoi-rossiei-chia-ekonomika-porvana-v-klochia