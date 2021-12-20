Главная » Видео, Политика, События

Открытым Текстом 19.12.2021

56 0

Переговоры с «изолированной Россией», чья «экономика порвана в клочья»

Восемь лет назад — ещё в бытность президентом Соединённых Государств Америки — Барак Хусейн Барак-Хусейнович Обама сообщил, что усилиями под его руководством Российская Федерация изолирована от мира и её экономика порвана в клочья. С тех пор и по сей день с ним одностайно согласны наши всёпропальцы.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Владимирович Путин посетил главу правительства Индии, затем по видеосвязи говорил с президентом СГА. На этой неделе Путину звонили глава правительства Британии, президент Франции, несколько часов шла видеобеседа с главой Китайской Народной Республики, в Москву приезжал на переговоры с президентом и главой правительства РФ президент Монголии.

Открытым текстом признаюсь: такая плотность переговоров бывает не каждую неделю. Обычно пять–шесть переговоров аж за месяц. И почти все — не по нашей инициативе. Сами звонят. Потому что без Российской Федерации не то что вся остальная Россия, а весь мир ничего толком ни решить, ни тем более сделать не может.

В Вашингтоне объявили, что надеются до Нового года провести ещё раунд переговоров президентов РФ и СГА.

Открытым текстом сообщаю: обсуждать надо много. Хотя бы потому, что СГА рано или поздно придётся уходить ещё из многих мест. И не хочется убегать оттуда сломя голову, как ещё недавно — из Афганистана.

После нескольких западных утечек в прессу министерство иностранных дел РФ опубликовало переданные ранее в СГА и НАТО проекты правил безопасности. Там, в частности, предложено не размещать ядерное оружие на надводных кораблях поблизости от чужих берегов и в государствах, ранее входивших в организацию Варшавского договора, не принимать в НАТО части большой России.

Открытым текстом сообщаю: проекты, по сути, повторяют соглашение РФ с НАТО, заключённое аж 24 года назад. Где гарантия, что Запад не нарушит новые обещания, как старые?

В РФ успешно проведены боевые стрельбы гиперзвуковых ракет морского базирования. В СГА говорят: живёшь в стеклянном доме — не бросайся камнями в соседа. Против наших ракет все Соединенный Государства Америки — стеклянные.

Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/917177-peregovory-s-izolirovannoi-rossiei-chia-ekonomika-porvana-v-klochia

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-19-12-2021/
Метки: открытым текстом, последние выпуски, Путин, сга, США
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Открытым текстом 08.05.2020
Открытым текстом 13.03.2020
Открытым текстом 05.06.2020
Открытым текстом 01.01.2021
Открытым текстом 29.03.2019
Открытым текстом 29.05.2020
Открытым текстом 18.09.2020
Открытым текстом 20.04.2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru