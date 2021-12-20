Летопись полувека. Год 1962
Летопись полувека. Год 1962
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1962 стал годом 50-летия газеты «Правда», XIV съезда ВЛКСМ, новой Программы КПСС, первого в мире группового многодневного космического полета, массового жилищного строительства по всей стране, начала разработки лазерных установок, строительства газопровода Бухара-Урал, ввода в строй Каракумского канала, Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – А. Загорский
Автор сценария – Н. Бармина
Автор сценария – Колпаков М.
Режиссер – Валерий Лебедь
Текст читал – Алексей Задачин
#ЛетописьПолувека #ИсторияСССР #СоветскийСоюз #ДокументальныйФильм #хроника
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