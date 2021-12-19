Летопись полувека. Год 1961
Летопись полувека. Год 1961
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1961 стал годом полета в космос Ю.Гагарина, ввода в строй крупнейшей в мире домны в Кривом Роге, пуска первых турбин Братской ГЭС, строительства Прибалтийской ГЭС, химических гигантов в Караганде, Чарджоу и Стерлитамаке, нефтепровода «Дружба», электрификации магистрали Москва-Байкал, полета космического корабля «Восток-2», вступления в должность президента США Дж.Кеннеди, принятия новой Программы КПСС на ХХII съезде КПСС.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Михаил Ливертовский
Автор сценария – Л. Юдасин
Режиссер – Михаил Ливертовский
Текст читал – Юрий Ярцев
#ЛетописьПолувека #ИсторияСССР #СоветскийСоюз #ДокументальныйФильм #хроника
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