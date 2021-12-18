Летопись полувека. Год 1960
Летопись полувека. Год 1960
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1960 стал годом празднования 90-летия В.Ленина, строительства Братской и Красноярской ГЭС, открытия нефтяного месторождения Челекен в Туркмении, суда над американским летчиком Ф.Пауэрсом, полета в космос собак Белка и Стрелка, выхода на экраны фильма «Сережа», XVII летних Олимпийских игр в Риме, беспримерного 49-дневного дрейфа в Тихом океане баржи с 4 советскими солдатами.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – М. Соболь
Автор сценария – Чаплеевский А.
Автор сценария – Э. Марьямов
Режиссер – В. Щелканова
Режиссер – А. Степанова
Текст читал – Бородин Л.
Текст читал – Георгий Шумаков
#ЛетописьПолувека #ИсторияСССР #СоветскийСоюз #ДокументальныйФильм #хроника
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