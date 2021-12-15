Сборная СССР по хоккею снова выходит на лед
Так как из-за запретов WADA хоккеистам нельзя использовать российский флаг, то федерация хоккея решила выкрутиться из этого способом, который еще пару лет назад обсуждали в социальных сетях – хоккеисты будут играть в красных футболках с надписью СССР.
Как заявлено на страничке федерации, форма стилизована под форму сборной СССР 1956-го года.
В этой форме сегодня сборная играет с канадцами.
Осталось только не посрамить великих предшственников.
Пока что, после двух периодов "сборная СССР" несет канадцев 3-1. Если доведут до победы, предвижу заголовки "сборная СССР снова победила Канаду"
СССР и букмекерская контора “Лига ставок” были неразрывно связаны, между прочим.
Было уже – Ови на ЧМ-2008
https://jhockey.files.wordpress.com/2008/05/ovechkin_retro1.jpg
Главное чтобы хоккеисты сделали прививку не спутником.
Потому что спутник он плохой и вредный.
Другие прививки полезные и хорошие.
И гимн России тоже плохой, потому что у них есть нефть и газ.
Не имеет значения. Могли на майках написать “перестройка” или “гласность”.
Мы бы поняли даже под музыку Чайковского.
Не только Чайковского, Брат.
https://youtu.be/hvDNQMAJi0U
Я спать.)
Хорошо тебе.
А я мучаюсь в думках, когда буду с Мариной кошку ловить.