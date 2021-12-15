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Сборная СССР по хоккею снова выходит на лед

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Так как из-за запретов WADA хоккеистам нельзя использовать российский флаг, то федерация хоккея решила выкрутиться из этого способом, который еще пару лет назад обсуждали в социальных сетях – хоккеисты будут играть в красных футболках с надписью СССР.
Как заявлено на страничке федерации, форма стилизована под форму сборной СССР 1956-го года.
В этой форме сегодня сборная играет с канадцами.





Осталось только не посрамить великих предшственников.
Пока что, после двух периодов "сборная СССР" несет канадцев 3-1. Если доведут до победы, предвижу заголовки "сборная СССР снова победила Канаду"



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7297733.html
Метки: спорт, ссср, хоккей, юмор
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