В Финляндии проходит 85-е первенство планеты по хоккею. Впервые за много лет в борьбе лучших сборных планеты не участвует наша команда. Ее (и сборную Белоруссии) отстранили от турнира по политическим мотивам. Этот беспрецедентный случай, безусловно, войдет в историю. Со знаком минус.

Раньше это был праздник. Предвкушение, волнение, ожидание. Голубой лед, флаги на трибунах, горячее дыхание переполненных стадионов, возгласы восторга и огорчения. И, конечно, надежды. Когда-то мы верили в сборную СССР, потом стали ждать побед от сборной России.

Теперь все в прошлом. Праздник остался, но он – не для нас. Это странно, ирреально. Чемпионат мира по хоккею без России, которая всегда была в числе фаворитов – нонсенс. Это как спектакль без главного героя. Или оперная партия без солиста. Дочь великого хоккейного тренера Анатолия Тарасова, наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова нашла очень точную формулировку турниру – «недохоккей».

Старый обветшавший лозунг «Спорт вне политики» давно выброшен на помойку истории. Сейчас спорт уже немыслим без политики. Точнее, без грязной политики. Именно из-за нее сборную России не пустили на чемпионат мира.

Хоккеисты якобы виноваты, в том, что Вооруженные силы РФ ведут специальную военную операцию на территории Украины. Абсурд да и только!

В этом также «виноваты» российские футболисты, волейболисты, баскетболисты и представители других видов спорта. Но сейчас речь о хоккее.

Интересует ли такой «недохоккей» российских болельщиков?

Канал «Матч ТВ» отвечает на этот вопрос утвердительно и ведет трансляции из Финляндии – не только прямые, но и в записи. Но сдается, что есть в этом что-то неприятное, лакейское. Нас грубо выставили с банкета, а мы пристроились в коридоре и сквозь замочную скважину наблюдаем, как идет пиршество.

Комментаторы рассказывают, какие яства украшают стол, чем лакомятся канадцы, шведы, датчане, что наливают в бокалы чехи, финны, американцы.

Нас отхлестали по щекам, а мы делаем вид, что нам не больно и улыбаемся. Да нет, очень больно. И – противно…

Ваш покорный слуга пытался смотреть этот «недохоккей». Минут на пять хватило, потом стал материться и зевать. Еще через пять минут со злостью выключил телевизор. Нет, разгневался не потому, что ребята из-за рубежа играли плохо. Все было как обычно, временами даже занимательно. Но…

Раньше, когда смотрел по ТВ на другие сборные, прикидывал – с этими сборная России справится легко, с теми придется попотеть. И так далее. То есть, наблюдал за чужими, но все время держал в голове имел в виду своих. Но сейчас, когда своих на чемпионате мира нет, зачем мне чужие?

Знаменитый Борис Майоров, многократный чемпион мира, испытал схожие ощущения: «Раньше предвкушал чемпионат мира, много лет летал в страны, где он проходил. А в прошлом году с удовольствием садился перед телевизором и смотрел не только наши матчи, но и изучал основных соперников, чтобы сравнить их с российской командой и прикинуть шансы на победу. Сейчас же вообще забыл про турнир. Без нашей команды меня это мероприятие мало интересует».

Другое авторитетное мнение, но с тем же подтекстом – двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова: «Для меня первенства мира в этом году нет, поскольку наши там не играют, Без России это не турнир. Это – самый несмотрибельный чемпионат мира. За рубежом, я считаю, многие смотреть его не станут».

Это действительно так – болельщики из других стран не проявляют большого интереса к такому, извините, кастрированному чемпионату. На трибунах зияют пустые места, да и сами организаторы признаются, что ажиотажа, мягко говоря, не наблюдается. И сетуют, что это серьезно отразится на их доходах.

Впрочем, подобное не удивительно – кто захочет платить за рядовое, безыскусное зрелище, в которое превращаются многие матчи?

Русские же хоккеисты всегда были яркой хоккейной экзотикой, часто выдавали настоящие концерты на льду. Это был эталон, образец для подражания. Сейчас же, перефразируя поэта, можно сказать, что «слились все игры в шум невнятный…».

Немалые финансовые потери понесли организаторы чемпионата и из-за отсутствия многочисленных болельщиков из России. По той же причине сильное огорчение испытали владельцы отелей, ресторанов, баров, магазинов, которые не увидели у себя туристов из нашей страны и не получили ожидаемой выручки.

Впрочем, нам нет дела до их проблем. У нас своих полон рот…

В феврале этого года сборная России выступила на XXIV зимней Олимпиаде в Пекине. Там наши спортсмены завоевали 32 медали. Когда у россиян будут следующие награды, неизвестно. Ведь в том же феврале, вскоре после начала специальной военной операции на Украине, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать на них российских и белорусских спортсменов. После этого начались самые настоящие репрессии, которые коснулись представителей практически всех видов спорта. Не тронули, кажется, только шахматистов, теннисистов и представителей борьбы без правил.

Никогда в истории не было такой яростной дискриминации спортсменов по национальному признаку. Спортсмены России оказались в бесправном, унизительном положении. Им без всяких логичных и объективных причин запретили заниматься своей профессиональной деятельностью.

Действия международных организаций – импульсивные, непродуманные, не имеют аналогов в мировой истории. Зарубежные чиновники действуют как роботы, у них нет своего мнения. Они подвержены огромному влиянию политической конъюнктуры.

Взывать к их здравому смыслу бесполезно. Похоже, что он у руководителей международных союзов и ассоциаций просто отсутствует.

Конечно, атлетам Запада без России завоевать высокие титулы будет значительно легче. Вот еще одна причина, по которой международные организации пошли на невиданные по своей жесткости санкции против нашей страны.

Однако зарубежные чиновники и атлеты пока не хотят понять и оценить главного – спортивное движение без участия россиян мельчает, теряет свое значение. Дешевеет цена победы, и значит, что в историю спорта войдут новые, девальвированные чемпионы и призеры.

Это новая, печальная реальность, которую еще придется осознать. Стоит ли смотреть международные турниры без участия россиян? Это каждый решает сам. Лично я лучше посмотрю, как мальчишки во дворе гоняют в футбол, а девчонки сражаются в волейбол.





