Главная » История, Творчество

Наш последний плей-офф на ЧМ. У СССР была суперсборная

19:14. 8 июля 2018 Просмотров - 178 Один комментарий Опубликовал:
Судейские ошибки, хет-трик Беланова и назначение Лобановского.



26 апреля 86-го рванул четвертый энергоблок АЭС в Чернобыле, а в начале мая, когда сборная СССР заканчивала подготовку к чемпионату мира в Мексике, Блохин в своем дневнике писал: «Настроения нет, хорошей игры – тоже. Ужасно хочется домой. Может быть, бросить это дело? Не было бы хуже, чем в Испании».

Игроки сборной СССР почти ничего не знали об атомном взрыве и отчаянно переживали за результат на чемпионате мира. В течение года сборная провела четыре товарищеских матча и все проиграла (Румынии, Испании, Англии и Мексике), а главный тренер Эдуард Малофеев попал под гнев партии.


7 мая в Лужниках нужно было исправляться, но в последнем матче перед турниром команда так и не забила финнам. После матча Блохин не сдержался: «В сборной просто есть группа хороших игроков. Но их надо объединить! А если нет в коллективе нормального психологического микроклимата, как это сделать? Многое ведь зависит от старшего тренера».

11 мая состоялось собрание сборной и руководства Госкомспорта СССР во главе с Маратом Грамовым, где от лица игроков выступил Блохин, а на следующий день ТАСС сообщил: «Учитывая личную просьбу Э. Малофеева, а также то, что в состав сборной страны входят 11 спортсменов команды «Динамо» (Киев), президиум Федерации футбола СССР освободил его от обязанностей старшего тренера и рекомендовал назначить главным тренером сборной СССР В. Лобановского».



В том году «Динамо» Лобановского фестивально уничтожило всех соперников в Кубке кубков, размазав в главном матче «Атлетико» 3:0. Победы киевлян диссонировали с серой игрой сборной, и это повлияло на решение Госкомспорта, хотя три года назад (после провала в отборе к ЧЕ-84) комитет постановил: «Считать нецелесообразным дальнейшее использование т. Лобановского в работе со сборными командами».

«Меня плавили, конечно! Кто-то из-за кулис ими дирижировал. Никогда, правда, об этом не говорил – потому что за руку не поймал. Но чувствовал, что это есть. Чиновники предложили взять Валерия Васильевича вторым тренером. Считаю, я поступил честно, сказав, что буду сам отвечать за результат. Гарантировал место не ниже третьего. Однако меня объявили заболевшим, а команду возглавил Лобановский. Все решалось-то в высоких кабинетах», – говорил Малофеев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Малофеев открыл философию искреннего футбола, создавал в команде атмосферу братства, лично давал концерты на предыгровых установках: «Внимание, господа мои дорогие! Радость! Ребята мои, – радость! Она не дается даром, она требует искупления потом! А иногда – и кровью. Сегодня матч, в котором мы можем зрителей приподнять от повседневной жизни», – проповедовал Малофеев и никогда не повторялся. Футболисты киевского «Динамо», приученные к строго утилитарной, логичной модели игры, эфемерные идеи бывшего тренера минского «Динамо» не приняли.



Первым решением Лобановский выставил из сборной игроков минского «Динамо» Зыгмантовича, Кондратьева, Гоцманова и включил в заявку травмированного Чивадзе, а помощником сделал Юрия Морозова из ЦСКА.

В аэропорту Мехико Лобановского окружили журналисты. Американский репортер спросил: «Скажите честно: в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции не пострадало ли от радиации киевское «Динамо»?».

«Пострадало, – ответил Лобановский и улыбнулся. – Ровно через неделю после этой аварии динамовцы выиграли Кубок обладателей кубков европейских стран!»

Аэропорт, в котором приземлился самолет со сборной СССР, восстановили после мощного землетрясения (8,5 баллов по шкале Рихтера), оно потрясло Мехико 19 сентября 85-го. ФИФА тогда сильно волновалась, но власти быстро восстановили разрушенные объекты, и чемпионат стартовал 31 мая.

До старта сборная сыграла товарищеский матч с одним из мексиканских клубов, а Лобановский выпустил на поле травмированного Чивадзе: «Включай скорость, как в официальной игре. Я должен знать, смогу ли рассчитывать на тебя», – сказал Лобановский. Через десять минут Чивадзе усугубил повреждение.



СССР попал в группу к сборным Венгрии, Франции и Канады. Во Франции болельщики уже отмечали выход в плей-офф, а игроки сборной веселились в интервью: «Для нас было бы все очень плохо только в том случае, если бы разыгрывался Кубок мира по хоккею», – говорил вратарь Жоэль Батс. Нападающий Доминик Рошто вообще не беспокоился: «Это лучший жребий. Мы чемпионы Европы и точно победим в группе». Венгерская NepSport тоже была довольна: «Игроки сборной довольны жеребьевкой».

На установке перед Венгрией Лобановский втолковывал единственному игроку минского «Динамо» Сергею Алейникову: «Сережа, пока не все получается. Многие были недовольны, что повез тебя в Мексику. Писали об этом и в прессе. Сегодня должен доказать, что они не правы! Выключи Детари (главная звезда сборной Венгрии)».

Алейников забил на 4-й минуте и справился с Детари. СССР победил со счетом 6:0 (венгры перед чемпионатом разгромили Бразилию – 3:0), а L’Equipe написал, что Союз показывает лучший футбол на турнире.

5 июня 86-го на установке перед Францией Лобановский долго вдалбливал, как играть против Платини. Валерий Васильевич уже заканчивал свой монолог, когда дверь раздевалки распахнулась, и зашли полузащитники киевского «Динамо» Яремчук и Яковенко. Они жили в одном номере и проспали собрание.

«Лобановский слова им не сказал, но взглянул так, что оба бледные в автобусе ехали. И того, и другого выпустил на поле. Они фантастический объем работы дали – никогда так не выкладывались! Не останавливались ни на секунду. Хотя высота в Мексике черт знает какая. Мячи пулей летали, вратари рук не успевали поднять», – рассказывал Андрей Баль «Спорт-Экспрессу».


Яковенко против Жиресса

В тот день Алейников снова остановил главную звезду противника (Платини), а СССР не проиграл – 1:1.

Через четыре дня советская команда во втором тайме додавила Канаду (2:0). Лобановский дал отдых лидерам (Беланову, Заварову, Бессонову, Яковенко, Яремчуку, Дасаеву, Рацу), но запасные выглядели безыдейно, и после перерыва вышли Беланов и Заваров, которые организовали оба гола. СССР занял первое место в группе и вышел на Бельгию, которая в своей группе стала третьей. К матчам плей-офф бельгийцы подошли в сумасшедшей физической форме. Главный тренер Ги Тис за год до чемпионата мира отправил врачей команды и игрока сборной Броса в Мексику, чтобы понять, как тренироваться в высокогорье.

Фаворитом пары все равно считали СССР. А перед матчем Ги Тис зафиксировал это ощущение: «Исходя из игр в группах, только три команды оставили хорошее впечатление: Дания, Бразилия и СССР. Наш завтрашний соперник в отличие от многих не работает на поле, а играет. Играет, получая удовлетворение. Атакует разнообразно, потому что это ему нравится. Его козыри – коллективизм и слаженность. Игра будет очень и очень сложной для нас».

Но бельгийцы не были настолько слабы. В воротах гениальный Пфафф, в защите – Геретс и Демоль, в полузащите – энергичный Веркотерен и иллюзионист Шифо, в атаке – легенда «Брюгге» Кулеманс.


Жан-Мари Пфафф

Лобановский тогда располагал всеми лидерами, кроме травмированного Ларионова. Поправился даже Чивадзе, а 14 июня на базу сборной приехал комментатор Махарадзе и сказал: «Сашенька, я сейчас с Лобановским разговаривал – он тебя завтра ставит». Но рано утром Чивадзе позвонил начальник команды Никита Симонян (его перед ЧМ-86 пригласил Лобановский, с которым они пережили португальский кошмар 83-го): «Саша, мы очень много говорили – целую ночь сидели. Понимаешь, сейчас все-таки не группа, а плей-офф. Может, ты в запасик сядешь?» Лобановский хотел заменить травмированного Ларионова переводом центрального защитника Бессонова направо, а Чивадзе – в центр защиты. Но тренеры не решились поставить только что вылечившегося игрока. Чивадзе с этим согласился, а правым защитником сыграл Баль.

***

В итоге на поле вышли девять игроков киевского «Динамо» плюс Дасаев и Алейников. Первые полчаса бельгийцы только отбивались. Бобби Чарльтон, сидевший на трибуне, перед игрой назвал Игоря Беланова в числе пяти лучших футболистов чемпионата мира сразу за Марадоной. На 28-й минуте Беланов получил идеальный пас от Заварова, сместился под правую и из-за штрафной пробил в дальнюю девятку. Мяч влетел в ворота от штанги, а Пфафф только успел повернуть голову. Чарльтон был в восторге.

СССР явно превосходил соперников и немного успокоился, а бельгийцы переключились на тотальный прессинг и к концу первого тайма вмяли Союз на его половину поля, но до перерыва сравнять счет не смогли.

А во втором тайме сделали дело. Советские футболисты уже вообще не отходили от ворот, и Франк Веркаутерен на 57-й минуте верховой передачей слева вскрыл защиту, а Энцо Шифо в касание пробил в ближний. Игроки советской сборной напряженно посмотрели на испанского бокового, но ни он, ни главный судья Фредрикссон офсайда не заметили – 1:1.


Эрик Фредрикссон

Игра продолжилась под дикий прессинг бельгийцев, но Яковенко на 70-й обокрал Кулеманса, отдал Заварову, который на дриблинге разрезал центр поля и сделал пас на Беланова – тот снова пробил Пфаффа. На трибунах показались красные флаги с желтыми серпами.

Через шесть минут Демоль сделал простой пас на Кулеманса, который принял мяч в центе штрафной, развернулся и забил. Бессонов и Алейников остановились, смотря на лайнсмена, который поднял флаг, но главный арбитр на него даже не взглянул и гол засчитал – 2:2.

Игра перетекла в дополнительное время, где бельгийцы благодаря сумасшедшей готовности к 109-й вели уже 2:4. После четвертого пропущенного гола у Лобановского подскочил пульс, и он без чувств повалился на плечо сидевшему рядом врачу Мышалову. Мышалов провел оперативные манипуляции и вернул главного в сознание, а на 111-й Фредрикссон поставил пенальти. Игорь Беланов сделал хет-трик, с огромного разбега пальнув по центру – 3:4. На то, чтобы уйти от поражения у СССР оставалось девять минут, но сил уже не было.



Во время трагического матча весь Союз мирно спал в своих кроватях, а на следующее утро, когда до людей дошел результат игры, никто не мог поверить, что это правда. Убедились следующим вечером, когда по телевизору показали запись игры. «Мне рассказывали, что в Союзе болельщики отказывались верить в наше поражение. Думали, ошибка, злой розыгрыш», – вспоминал Александр Заваров.

«Отбросив все условности, мы должны были проходить Бельгию! Похоже, наши недооценили противника и вышли на поле, видя себя уже в четвертьфинале, а то и квартете сильнейших», – писал для еженедельника «Футбол-Хоккей» Виктор Понедельник.

Тот же «Футбол-Хоккей» на первой полосе разместил: «Фредрикссон антикоммунист! Он убил нашу сборную». А Никита Джигурда, который символизировал тогда новую эпоху и сочинял популярные песни и стихи, написал:

«Если бы не тот испанец, мы б бельгийцев замели.

Этот купленный засранец не дал взять нам Cup земли!»

Но Валерий Лобановский на пресс-конференции заявил: «Бельгия играла очень хорошо, а наши футболисты нечеткими действиями смутили бокового».

После победы над СССР бельгийцы вышли на пик и в четвертьфинале обыграли испанцев. Только в полуфинале их уняли аргентинцы.

«Накануне матча с СССР многие из наших ребят даже начали собирать чемоданы. Мы понимали, что в игре с таким мощным соперником нам все равно ничего не светит, но мы победили. В моей футбольной карьере было немало знаменательных и просто потрясающих поединков. Но именно этот матч против команды легенд Лобановского останется в моей памяти как главная игра моей жизни», – рассказывал Ян Кулеманс.



Лобановский готовился к увольнению. Сборная СССР на чемпионатах мира (в которых участвовала) почти всегда оказывалась минимум в четвертьфинале (кроме ЧМ-82, тогда сборная не вышла из группы), и этот результат стал одним из худших за всю историю. Но Госкомспорт тренера не тронул, решив, что произошло недоразумение, и через два года сборная Лобановского играла в финале Евро.

Фото: Gettyimages.ru/Peter Robinson – EMPICS/PA Images, Mike King; РИА Новости/Дмитрий Донской, Игорь Уткин; it.wikipedia.org; globallookpress.com/imago sportfotodienst

Автор Максим Никитин
Отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: лобановский, Мексика, ссср, футбол, Чернобыль, ЧМ
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Один комментарий»

  • 10074 7504
    Ъ 8 июля 2018 в 19:42 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Конечно,что сравнивать подходы…СССР и сегодняйшее.Ну,по чесноку,хорватам достойно проиграли.Может я и не переношу на дух наше руководство страны…но матч был достойным.Минусов много…Но…не стыдно за игру.И крепостное право не введут.Надеюсь страна отвлечется.И….чем черт не шутит,начнет просыпаться.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>