Новости Украины и Новороссии 23 июля 2018

В случае повторного референдума в Донбассе результат будет однозначно не в пользу Украины. «Слить» ЛДНР не позволит само население, которому довелось пережить многие трудности за годы продолжающейся войны. Единственный способ победить Украину — построить в республиках Донбасса лучшее общество.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал политолог Роман Манекин, который во время Русской весны вернулся из РФ в Донецк, после создания ДНР был консультантом правительства, однако сейчас занимает оппозиционную позицию и выступает за ротацию власти на выборах.

«ПолитНавигатор»: Как в Донецке восприняли появившиеся в СМИ сведения о возможности повторного референдума по статусу Донбасса?

Роман Манекин: Разумеется, я не вправе отвечать от имени всего Донецка. Тем более, в течение всех этих четырех лет.

Я всегда за открытые формы политической конкуренции. Уверен, что население на стороне ДНР, какие бы трудности нам не навязывались извне, какие бы проблемы не создавались искусственно внутри.

Донбасс, по природе своей, — интернациональный индустриальный регион. Будущее Донбасса — в максимально тесном союзе с Россией: другого нет! И население, в массе своей, чувствует это инстинктивно. Даже осознавая существенность экономических связей с Украиной.

«ПолитНавигатор»: Результаты референдума будут точно не в пользу Украины?

Роман Манекин: У меня главный ориентир — друзья детства из шахтерского поселка, где родился. Мы жили в разных местах: я — в Москве, они в Донбассе, переживали разные трудности. Но думали всегда одинаково. Где бы не находились и чем бы не занимались. Донбасс — коренной, природный Донбасс — за ДНР: это — вне сомнений!

В Донецке есть разные слои. Есть и ностальгирующие по Украине (как правило, из тех, кто обворовывал Донбасс при Ахметове, служил в его конторах). Но коренной Донбасс — с нами!

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«ПолитНавигатор»: Судя по обилию компромата с анонимных Telegram-каналах, в республиках Донбасса развернулась весьма острая борьба с прицелом на грядущие выборы. Честная конкуренция возможна?

Роман Манекин: Разумеется, честная конкуренция возможна. Тем более, что, согласно «Минску», выборы должны проходить под контролем ОБСЕ. В целом, хочу сказать, что уверен в необходимости ротации действующих в ДНР властей. Это — в интересах населения Республики.

Нам нужно построить лучшее общество, чем на Украине. Это — единственный способ победить в гражданской войне.

В ноябре 2014 года в республике состоялись странные выборы. То есть, население на выборы пришло массово — я свидетель. Но кого люди выбирали, они не знали: некие «общественные движения» были созданы за две недели до выборов, была изменена Конституция ДНР, причем, без ведома Верховного Совета. В результате, был создан государственный аппарат, никак, на формальном уровне, не зависимый от населения.

И осенью 2014 года я открыто заявлял, что это была ошибка. Крупнейшая политическая ошибка. Готов повторить это и сегодня. Ошибки нужно исправлять.

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Соответственно, нам необходимы выборы местных органов власти, в первую очередь.

Нам жизненно необходимо установить жесткую зависимость власти от населения. Причем, именно на местном — районы, малые города, поселки — уровне. Ни одна пирамида не строится с вершины. Тем более, пирамида власти. Хуже, чем власть оторванная от населения (а это, с неизбежностью, приводит к чиновничьему произволу!), не бывает!

Если вас интересует мое мнение, то считаю, что власть в ДНР должна быть исключительно гражданской. Военные должны подчиняться политическим лидерам. По той очевидной причине, что большинство населения ДНР — гражданские.

И если военный хочет претендовать на власть, он, прежде всего, должен снять погоды. Это — естественно и логично! Военные должны заниматься своим делом: организацией обороны республики.

Но главное дело — повторюсь! — создать в республике лучший образ будущего, лучшие условия для жизни большинства, лучшие, чем на Украине (как минимум). Эта задача требует другого комплекса знаний, другого опыта и других управленческих навыков, нежели те, которыми владеют военные.

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«ПолитНавигатор»: Но ведь сейчас республики Донбасса находятся в состоянии военного положения.

Роман Манекин: Что касается военного положения, то… кто его объявлял? У нас четыре года нагнетают ситуацию, рассказывая об угрозе штурма. Причем, возможно, нагнетают, исходя из вполне корыстных, в том числе, корпоративных интересов. Помните сказку «О Пете и волке»?

А я, например, убежден, что украинская сторона не заинтересована в том, чтобы атаковать Донецк. Даже, если эта атака будет результативной (чего в условиях города-миллионника и, имея в виду неоднократно доказанную нашу решимость сражаться за каждый дом, не будет, конечно).

В условиях снижения сверхприбылей от воровства из транзитной «трубы», лучшим средством их получения, на сегодняшний день, на Украине являются военные действия в Донбассе, под которые на Западе берутся огромные безвозвратные кредиты. Они что — сумасшедшие лишать себя прибылей? Это — совсем не так!

Нам нужно работать на перспективу. Четыре года прошло. Пора уже задуматься о будущем.

Раньше «Ахметовцы» выигрывали все выборы в регионе за счет наглых фальсификаций. Под контролем международных организаций, в том числе, и российских, фальсифицировать выборы будет сложно. Да и мы не дадим (чем бы ни грозило!). Так что я — за выборы.

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«ПолитНавигатор»: Почему вы выступаете за смену власти? Какие претензии к нынешним чиновникам?

Роман Манекин: У меня нет претензий. Я анализирую ситуацию. А она очевидна. За последние четыре года нет никаких подвижек ни на фронтах, ни на международной арене. Более того, внутри республики искусственно поддерживается социальная напряженность, а внешняя политика отсутствует, как факт: даже голоса своего нет! В том числе, в делах, прямо касающихся жизненно важных интересов населения.

Кто угодно решает судьбы Донбасса: «нормандская четверка» и т. п., только не донбассовцы. Их никто не слышит и всерьез не принимает. Хотя убивают каждый день, мучают экономической блокадой именно их!

Что касается внутренней политики, то ее заменили аресты. Я тут однажды подсчитал, количество министров, арестованных за последние четыре года. Цифра просто ужасает! Три раза менялся состав правительства. Причем, в каждой из трех ротаций, в период их существования, посты теряли до 80% управленцев. Аналогичная ситуация — если не хуже! — на низовом уровне. На нормальном русском языке это называется «кадровая чехарда».

Я сейчас не собираюсь обсуждать, правильно ли были арестованы те, или иные министры. Вопрос в том, кто их назначал? Для меня любая отставка означает провал на конкретном участке работы.

А когда людей перманентно назначают и снимают, то какая может быть работа, в принципе? Это — элементарное неумение управлять! Иначе не называется.

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Что касается экономики, то любой донбассовец в состоянии оценить ее уровень, просто отрыв дверцу домашнего холодильника…

Уверен, что нынешняя правящая элита полностью выработала свой политический ресурс. Нужно начинать с низовых этажей власти, как мы это предлагали летом 2014 года (кстати, тогда «ахметовцы» бежали из Донецка, в городе оставались только те, кто готов был отдать жизнь за республику, так что, в известном смысле, было бы легче).

Так что претензии отнюдь не мои. Есть реалии жизни. С ними придется считаться. Или игнорировать. Но тогда, маховик репрессий нужно раскручивать еще сильнее. К чему это приведет? И в противостоянии с Украиной?

«ПолитНавигатор»: Как живёт простое население Донбасса на пятом году войны?

Роман Манекин: Очень плохо живет простой народ. Выживает. В этом году сгорели зерновые. (Как назло, власти объявили сельское хозяйство — экономическим приоритетом ИНДУСТРИАЛЬНОГО Донбасса). В прошлом году был урожай, а в этом — сгорели. Цены поднялись заоблачные. А что такое зерновые? Это не только хлеб. Это — корма скоту. То есть, мясо, молоко, яйца. В общем, зима будет трудной.

В начале уборочной случился бензиновый коллапс. Очередного «стрелочника» посадили, но гарантий повторения нет, разумеется. Управленческий кризис в угольной отрасли…

Тяжело мы живем: это — правда! Но Украины в Донбассе не будет. В этом — уверен абсолютно! …Плохо живут люди — это правда. Но это — наши люди. И они не сдадут!

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Михаил Рябов

«ПолитНавигатор»