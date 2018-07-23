Новости Украины и Новороссии 23 июля 2018
- 07:00 Единственный действующий на Украине мусоросжигательный завод приостановил приём мусора (ФОТО).
- 03:30 «Живём тяжело, но Украины на Донбассе не будет!» (ФОТО).
- 02:16 Усик и неадекваты.
- Вчера 23:29 Он сам себя привязал.
- Вчера 23:22 От нашего Хорива.
- Вчера 22:04 В Киеве напомнили хорватам об украинском прошлом.
Единственный действующий на Украине мусоросжигательный завод приостановил приём мусора (ФОТО)
В Киеве единственный действующий на Украине мусоросжигательный завод «Энергия» приостановил прием мусора.
Такое решение связано с окончанием 31 августа действия соглашения киевских властей с компанией «Киевэнерго».
Об этом сообщает пресс-служба «Киевэнерго». Запасов твердых бытовых отходов (около десяти тонн) хватает для обеспечения плановой работы до 31 июля.
«С 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности», — уточняет «Киевэнерго».
Соглашение между КГГА и «Киевэнерго» на управление коммунальными активами было подписано в 2001 году.
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«Живём тяжело, но Украины на Донбассе не будет!» (ФОТО)
В случае повторного референдума в Донбассе результат будет однозначно не в пользу Украины. «Слить» ЛДНР не позволит само население, которому довелось пережить многие трудности за годы продолжающейся войны. Единственный способ победить Украину — построить в республиках Донбасса лучшее общество.
Об этом «ПолитНавигатору» рассказал политолог Роман Манекин, который во время Русской весны вернулся из РФ в Донецк, после создания ДНР был консультантом правительства, однако сейчас занимает оппозиционную позицию и выступает за ротацию власти на выборах.
«ПолитНавигатор»: Как в Донецке восприняли появившиеся в СМИ сведения о возможности повторного референдума по статусу Донбасса?
Роман Манекин: Разумеется, я не вправе отвечать от имени всего Донецка. Тем более, в течение всех этих четырех лет.
Я всегда за открытые формы политической конкуренции. Уверен, что население на стороне ДНР, какие бы трудности нам не навязывались извне, какие бы проблемы не создавались искусственно внутри.
Донбасс, по природе своей, — интернациональный индустриальный регион. Будущее Донбасса — в максимально тесном союзе с Россией: другого нет! И население, в массе своей, чувствует это инстинктивно. Даже осознавая существенность экономических связей с Украиной.
«ПолитНавигатор»: Результаты референдума будут точно не в пользу Украины?
Роман Манекин: У меня главный ориентир — друзья детства из шахтерского поселка, где родился. Мы жили в разных местах: я — в Москве, они в Донбассе, переживали разные трудности. Но думали всегда одинаково. Где бы не находились и чем бы не занимались. Донбасс — коренной, природный Донбасс — за ДНР: это — вне сомнений!
В Донецке есть разные слои. Есть и ностальгирующие по Украине (как правило, из тех, кто обворовывал Донбасс при Ахметове, служил в его конторах). Но коренной Донбасс — с нами!
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«ПолитНавигатор»: Судя по обилию компромата с анонимных Telegram-каналах, в республиках Донбасса развернулась весьма острая борьба с прицелом на грядущие выборы. Честная конкуренция возможна?
Роман Манекин: Разумеется, честная конкуренция возможна. Тем более, что, согласно «Минску», выборы должны проходить под контролем ОБСЕ. В целом, хочу сказать, что уверен в необходимости ротации действующих в ДНР властей. Это — в интересах населения Республики.
Нам нужно построить лучшее общество, чем на Украине. Это — единственный способ победить в гражданской войне.
В ноябре 2014 года в республике состоялись странные выборы. То есть, население на выборы пришло массово — я свидетель. Но кого люди выбирали, они не знали: некие «общественные движения» были созданы за две недели до выборов, была изменена Конституция ДНР, причем, без ведома Верховного Совета. В результате, был создан государственный аппарат, никак, на формальном уровне, не зависимый от населения.
И осенью 2014 года я открыто заявлял, что это была ошибка. Крупнейшая политическая ошибка. Готов повторить это и сегодня. Ошибки нужно исправлять.
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Соответственно, нам необходимы выборы местных органов власти, в первую очередь.
Нам жизненно необходимо установить жесткую зависимость власти от населения. Причем, именно на местном — районы, малые города, поселки — уровне. Ни одна пирамида не строится с вершины. Тем более, пирамида власти. Хуже, чем власть оторванная от населения (а это, с неизбежностью, приводит к чиновничьему произволу!), не бывает!
Если вас интересует мое мнение, то считаю, что власть в ДНР должна быть исключительно гражданской. Военные должны подчиняться политическим лидерам. По той очевидной причине, что большинство населения ДНР — гражданские.
И если военный хочет претендовать на власть, он, прежде всего, должен снять погоды. Это — естественно и логично! Военные должны заниматься своим делом: организацией обороны республики.
Но главное дело — повторюсь! — создать в республике лучший образ будущего, лучшие условия для жизни большинства, лучшие, чем на Украине (как минимум). Эта задача требует другого комплекса знаний, другого опыта и других управленческих навыков, нежели те, которыми владеют военные.
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«ПолитНавигатор»: Но ведь сейчас республики Донбасса находятся в состоянии военного положения.
Роман Манекин: Что касается военного положения, то… кто его объявлял? У нас четыре года нагнетают ситуацию, рассказывая об угрозе штурма. Причем, возможно, нагнетают, исходя из вполне корыстных, в том числе, корпоративных интересов. Помните сказку «О Пете и волке»?
А я, например, убежден, что украинская сторона не заинтересована в том, чтобы атаковать Донецк. Даже, если эта атака будет результативной (чего в условиях города-миллионника и, имея в виду неоднократно доказанную нашу решимость сражаться за каждый дом, не будет, конечно).
В условиях снижения сверхприбылей от воровства из транзитной «трубы», лучшим средством их получения, на сегодняшний день, на Украине являются военные действия в Донбассе, под которые на Западе берутся огромные безвозвратные кредиты. Они что — сумасшедшие лишать себя прибылей? Это — совсем не так!
Нам нужно работать на перспективу. Четыре года прошло. Пора уже задуматься о будущем.
Раньше «Ахметовцы» выигрывали все выборы в регионе за счет наглых фальсификаций. Под контролем международных организаций, в том числе, и российских, фальсифицировать выборы будет сложно. Да и мы не дадим (чем бы ни грозило!). Так что я — за выборы.
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«ПолитНавигатор»: Почему вы выступаете за смену власти? Какие претензии к нынешним чиновникам?
Роман Манекин: У меня нет претензий. Я анализирую ситуацию. А она очевидна. За последние четыре года нет никаких подвижек ни на фронтах, ни на международной арене. Более того, внутри республики искусственно поддерживается социальная напряженность, а внешняя политика отсутствует, как факт: даже голоса своего нет! В том числе, в делах, прямо касающихся жизненно важных интересов населения.
Кто угодно решает судьбы Донбасса: «нормандская четверка» и т. п., только не донбассовцы. Их никто не слышит и всерьез не принимает. Хотя убивают каждый день, мучают экономической блокадой именно их!
Что касается внутренней политики, то ее заменили аресты. Я тут однажды подсчитал, количество министров, арестованных за последние четыре года. Цифра просто ужасает! Три раза менялся состав правительства. Причем, в каждой из трех ротаций, в период их существования, посты теряли до 80% управленцев. Аналогичная ситуация — если не хуже! — на низовом уровне. На нормальном русском языке это называется «кадровая чехарда».
Я сейчас не собираюсь обсуждать, правильно ли были арестованы те, или иные министры. Вопрос в том, кто их назначал? Для меня любая отставка означает провал на конкретном участке работы.
А когда людей перманентно назначают и снимают, то какая может быть работа, в принципе? Это — элементарное неумение управлять! Иначе не называется.
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Что касается экономики, то любой донбассовец в состоянии оценить ее уровень, просто отрыв дверцу домашнего холодильника…
Уверен, что нынешняя правящая элита полностью выработала свой политический ресурс. Нужно начинать с низовых этажей власти, как мы это предлагали летом 2014 года (кстати, тогда «ахметовцы» бежали из Донецка, в городе оставались только те, кто готов был отдать жизнь за республику, так что, в известном смысле, было бы легче).
Так что претензии отнюдь не мои. Есть реалии жизни. С ними придется считаться. Или игнорировать. Но тогда, маховик репрессий нужно раскручивать еще сильнее. К чему это приведет? И в противостоянии с Украиной?
«ПолитНавигатор»: Как живёт простое население Донбасса на пятом году войны?
Роман Манекин: Очень плохо живет простой народ. Выживает. В этом году сгорели зерновые. (Как назло, власти объявили сельское хозяйство — экономическим приоритетом ИНДУСТРИАЛЬНОГО Донбасса). В прошлом году был урожай, а в этом — сгорели. Цены поднялись заоблачные. А что такое зерновые? Это не только хлеб. Это — корма скоту. То есть, мясо, молоко, яйца. В общем, зима будет трудной.
В начале уборочной случился бензиновый коллапс. Очередного «стрелочника» посадили, но гарантий повторения нет, разумеется. Управленческий кризис в угольной отрасли…
Тяжело мы живем: это — правда! Но Украины в Донбассе не будет. В этом — уверен абсолютно! …Плохо живут люди — это правда. Но это — наши люди. И они не сдадут!
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Михаил Рябов
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Усик и неадекваты
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Он сам себя привязал
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От нашего Хорива
Новости балканской этнографии от украинских ученых. Как ни странно, но прорывным исследованиям способствовал чемпионат мира по футболу.
«Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг «Слава Украине»! Даже хорваты нас посылают. Жители современной Хорватии переселились на Балканы с Западной Украины в IV—VI веках нашей эры и названием своей страны обязаны украинцам. Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним «хорваты» — это же от нашего Хорива». (с) Фарион
Это прямо скажем новое слово в происхождении названия хорватов.
Наиболее полно все данные о раннесредневековых хорватах были собраны и проанализированы выдающимся чешским учёным Л. Нидерле [Niederle L. 1910, s. 251-262]. Он полагал, что древняя прародина хорватов находилась в Прикарпатье. Там хорватами было создано раннегосударственное образование с центром в Кракове, известное восточным источникам (Хордаб, Джерваб, Храват и др.). Ок . 560 г. хорваты подверглись аварскому нашествию, в результате чего значительные части хорватов ушли в Далмацию и на запад к верховьям Эльбы. Часть хорватов осталась в Прикарпатье до X века. Именно она и названа в «Повести временных лет» [Нидерле Л. 1956, с. 155]. Таким образом Л. Нидерле впервые создал целостную концепцию раннесредневековой истории хорватов, принимаемую в целом (не смотря на ряд уточнений и дополнений) и современной наукой.
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Происхождение этнонима хорваты также вызвало различные суждения в историографии. Долгое время многие учёные пытались связать его с именем Карпатских гор. А . И .Соболевский [Соболевский А. И. 1910, с. 171-172] показал несостоятельность такой этимологии. Позднее большинство лингвистов высказались за иранское происхождение названия [Gregoire H. 1946 p., 116; Фасмер М. Т. IV. 1987, с. 262; Иванов В.В., Топоров В. Н. 1980, с. 32; Трубачёв О. Н. 1981, с. 151 и др.] и ныне это уже кажется ни у кого не вызывает сомнения.
Позднее польские и чешские учёные отталкиваясь от наблюдений Л. Нидерле значительно развили его концепцию.
Г. Ловмяньский, уделивший в своём капитальном труде «Начало Польши» значительное место хорватам, нарисовал картину во многом близкую к Л. Нидерле [Lowmianski H. II. 1964, s. 114-200]. По его мнению сильный хорватский племенной союз в Прикарпатье не исчез после аварского нашествия и просуществовал в Малой Польше и Верхнем Поднестровье вплоть до начала IX в.
Оригинальную, хотя во многом и недостаточно аргументированную картину истории хорватов нарисовал другой польский исследователь Е. Гачиньский [Gaczynskij. 1968, s. 51-117], полагавший, что в V- VIII вв. хорваты занимали огромное пространство к северу от Карпат от верховьев Одера до Горыни. Этноним «хорваты» он произвёл от легендарного антропонима Хорват, считая последнего реальным историческим лицом. Этот хорват был некогда наместником гуннов. Не забыл учёный и легендарного Крака, упоминаемого Галлом Анонимом (начало XII в.). После смерти Крака Бывшего по Е. Гачиньскому правителем хорватов их объединение распалось. Не смотря на ряд серьёзных натяжек работа Е. Гачиньского является несомненным шагом вперёд в деле выработки целостной концепции истории раннесредневековых хорватов.
http://tatur.su/application/proishozhdenie-i-rasselenie-horvatov-v-rannem-srednevekove/ – по ссылке достаточно подробная статья о происхождении хорватского народа.
Спекуляции на тему Хорива скорее всего связаны с изысканиями Тимощука, https://goo.gl/7jeXzq, который вел раскопки на Буковине и пытался обосновать концепцию, что хорваты были зависимым от Киеве племенем
Особенно важными были разделы, касающиеся средневековья. В них ученым основательно охарактеризованы археологические памятники славяно-русского времени, проанализирована их культурно-этническая принадлежность и установлено, что в VIII — X вв. здесь проживали племена тиверцев и восточных хорватов. После похода киевского князя на эти земли они становятся составной частью Киевского государства, а в XII — первой половине XIII в. входящих в Галицко-Волынского княжества.
Никакого Хорива там конечно не упоминалось, но украинские "ученые" после просмотра матча Россия-Хорватия способны на все. Сезонное обострение пришлось аккурат на период выступления сборной Хорватии в плей-офф чемпионата мира по футболу.
Казалось бы – между футболом и исторической наукой крайне мало общего, но при особом складе ума, хорваты произошли от украинцев, как до этого были основаны Рим и Троя, а Иисус спустился в Назарет с прикарпатских гор.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В Киеве напомнили хорватам об украинском прошлом
Бывший депутат Верховной рады от фракции “Свобода”, украинская националистка Ирина Фарион упрекнула жителей Хорватии в том, что они с пренебрежением относятся к ее соотечественникам и забывают об историческом прошлом, пишет РИА Новости.
Как заявила экс-нардеп в эфире Пятого канала, сейчас Украина переживает не самые лучшие времена. По мнению Фарион, это связано как с проблемами внутри страны, так и с ситуацией на международной арене.
“Самое страшное — пренебрежительное отношение к нам во всем мире. Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг “Слава Украине”. Даже хорваты нас посылают”, — подчеркнула Фарион.
“Я скоро опубликую сборник статей своего научного руководителя, в которых он рассказывает, откуда взялся этноним “хорваты” — это же от нашего Хорива”, — сообщила националистка. (Филологи считают, что название страны восходит к древнеиранскому слову, обозначающему “страж скота”. — Прим. ред.)
После победы команды Хорватии над сборной России в матче четвертьфинала чемпионата мира в интернете появился ролик, на котором хорватский футболист Домагой Вида прокричал “Слава Украине”, а член национальной делегации Огнен Вукоевич добавил, что это была победа “за “Динамо” и Украину”. В прошлом оба хорвата играли за киевский футбольный клуб.
После инцидента Вукоевича отстранили от работы со сборной Хорватии до окончания мундиаля и оштрафовали на 15 тысяч франков. Виде ФИФА вынесла предупреждение.
Фарион известна своими провокационными и националистическими высказываниями. Ранее она назвала русскоговорящих украинцев “предателями”.
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