Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 октября 2017

На этой неделе Сирийская Армия мобилизовала свои силы в провинции Дейр эз-Зор для решающего широкомасштабного наступления, имеющего цель изгнание ИГИЛ из столицы провинции.

4-я и 17-я дивизии САА совместно с 5-м Армейским Корпусом расчистили территорию вокруг шоссе Эс-Сухнэ — Дейр эз-Зор, чтобы вновь восстановить стратегическую линию снабжения из провинции Хомс.

Как только эта линия снабжения будет в полной безопасности, в течение следующих 48 часов Армия САР и ее союзники должны начать решающее наступление, чтобы очистить оставшиеся районы занятые «игиловцами» в столице провинции Дейр эз-Зор.

Во вторник после начала крупномасштабного наступления Сирийская Арабская Армия совершила еще один большой шаг к победе над террористами в Дейр эз-Зоре.

Опираясь на тяжелые авиаудары российских ВКС, САА штурмовала позиции ИГИЛ* в районе Аль-Арфи, взяв при этом ряд зданий внутри этой террористической цитадели.

Правительственные войска взяли под свой контроль большую часть района Аль-Арфи во вторник вечером, при этом уничтожив десятки «игиловцев», в том числе одного из их полевых командиров.

В результате этого прогресса САА смогла продвинуться вглубь от стратегического моста Аль-Сиясиях, который в течение нескольких лет использовался боевиками в качестве переправы из провинциальной столицы.

Оставшиеся районы, которые ещё удерживают банды ИГИЛ* в городе Дейр эз-Зор: Аль-Хавиках, Аль-Джубейлех, Шейх Яссин, Аль-Арджи и Аль-Канамат.

Благодаря большому количеству танков и пехоты САА в состоянии в ближайшее время уничтожить и обратить в бегство оставшихся террористов, занимающих эти районы провинциальной столицы.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.