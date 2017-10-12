Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 октября 2017
- 07:45 Битва за Дейр эз-Зор: Армия Сирии и ВКС РФ добилась большого прогресса в боях с ИГИЛ (КАРТА).
- 06:30 Британская террористка Белая Вдова уничтожена в Сирии.
- 04:32 Российские военные спешат на помощь: Конвой Минобороны прибыл в бывший оплот боевиков под Дамаском (ФОТО).
- 02:21 Россия — самая дорогая для сирийского сердца страна: В Алеппо болели за свою сборную и мечтали о поездке на ЧМ-2018 (ФОТО).
- Вчера 21:24 Герой Сирии: «Тигр» Сухейль — гроза ИГИЛ и «Аль-Каиды» (ФОТО).
- Вчера 17:58 Возле главного отделения полиции Дамаска прогремели взрывы.
Битва за Дейр эз-Зор: Армия Сирии и ВКС РФ добилась большого прогресса в боях с ИГИЛ (КАРТА)
На этой неделе Сирийская Армия мобилизовала свои силы в провинции Дейр эз-Зор для решающего широкомасштабного наступления, имеющего цель изгнание ИГИЛ из столицы провинции.
4-я и 17-я дивизии САА совместно с 5-м Армейским Корпусом расчистили территорию вокруг шоссе Эс-Сухнэ — Дейр эз-Зор, чтобы вновь восстановить стратегическую линию снабжения из провинции Хомс.
Как только эта линия снабжения будет в полной безопасности, в течение следующих 48 часов Армия САР и ее союзники должны начать решающее наступление, чтобы очистить оставшиеся районы занятые «игиловцами» в столице провинции Дейр эз-Зор.
Во вторник после начала крупномасштабного наступления Сирийская Арабская Армия совершила еще один большой шаг к победе над террористами в Дейр эз-Зоре.
Опираясь на тяжелые авиаудары российских ВКС, САА штурмовала позиции ИГИЛ* в районе Аль-Арфи, взяв при этом ряд зданий внутри этой террористической цитадели.
Правительственные войска взяли под свой контроль большую часть района Аль-Арфи во вторник вечером, при этом уничтожив десятки «игиловцев», в том числе одного из их полевых командиров.
В результате этого прогресса САА смогла продвинуться вглубь от стратегического моста Аль-Сиясиях, который в течение нескольких лет использовался боевиками в качестве переправы из провинциальной столицы.
Оставшиеся районы, которые ещё удерживают банды ИГИЛ* в городе Дейр эз-Зор: Аль-Хавиках, Аль-Джубейлех, Шейх Яссин, Аль-Арджи и Аль-Канамат.
Благодаря большому количеству танков и пехоты САА в состоянии в ближайшее время уничтожить и обратить в бегство оставшихся террористов, занимающих эти районы провинциальной столицы.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Британская террористка Белая Вдова уничтожена в Сирии
В ходе атаки американского беспилотника в Ракке была ликвидирована воевавшая в рядах террористической группировки ИГИЛ в Сирии британская подданная Салли Джонс по прозвищу Белая Вдова.
Как сообщают английские СМИ, вместе с террористкой погиб ее 12-летний сын. Салли Джонс приняла ислам и стала помощницей своего мужа Джунаида Хусейна. Он занимал пост главного вербовщика ИГИЛ* в странах Европы и был причастен к подготовке как минимум 12 терактов.
После смерти мужа женщина обещала отомстить и стать первой британкой-смертницей под именем Имм Хусейн. Кроме того, Джонс публично объявила, что возглавила группу диверсантов, которые планируют проведение серии терактов на Западе.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Российские военные спешат на помощь: Конвой Минобороны прибыл в бывший оплот боевиков под Дамаском (ФОТО)
Российские военнослужащие продолжают свою миссию по оказанию помощи сирийцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
Город Муадамия в провинции Дамаск сыграл важную роль в восстановлении мирной жизни в Сирии. Именно в нем впервые боевики присоединились к процессу примирения. Представители сирийской армии и вооруженной группировки «Аджнад аш-Шам» («Воины Шама») полтора года назад подписали соглашение о примирении. Потом этому примеру последовали многие другие города.
11 октября российские военные доставили очередной гуманитарный груз в этот населённый пункт. Местным жителям было роздано более 2 тонн гуманитарной помощи, в состав которой вошли: мука, рис, сахар и консервы. Кроме того, дополнительно к основному продовольствию 137 семьям, имеющим малолетних детей, было вручено детское питание.
Во время проведения гуманитарной акции российские военврачи развернули временный медицинский пункт. Помощь была оказана более 150-ти человек, среди них 62 ребенка.
Подобные акции проводятся не менее двух раз в неделю, сообщил РВ российский офицер Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Он рассказал, что на прошлой неделе гуманитарный груз был доставлен в города Хирбат-эш-Шабаб провинции Дамаск и Хан-Арнаба провинции Эль-Кунейтра. Там проживают беженцы из Дэйр-эз-Зора и других городов, захваченных ранее террористами ИГИЛ*.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Россия — самая дорогая для сирийского сердца страна: В Алеппо болели за свою сборную и мечтали о поездке на ЧМ-2018 (ФОТО)
Сирийцы считают Россию самой дорогой для сердца страной после их Родины.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
В то время, когда Армия Сирийской Арабской Республики при поддержке ВКС России успешно освобождает провинцию Дейр-эз-Зор от бандитов «ИГИЛ»*, Алеппо возвращается к мирной жизни.
С каждым днем все больше людей возвращаются в город, открываются магазины и кафе, дети по утрам спешат в школу, расчищаются завалы разрушенных боевиками зданий.
Наиболее ярким доказательством становления мира в Алеппо стал массовый просмотр горожанами решающего матча между сборными Сирии и Австралии отборочного этапа Чемпионата Мира по футболу, который будет проходить в России в 2018 году.
Именно эта игра определяла будет ли выступать национальная сборная САР в России.
На площади Садлл Джабри перед большим экраном собралось около 10 тысяч человек. Все кафе и рестораны буквально переполнены болельщиками. Казалось, что победа в этом матче настолько же важна для жителей Алеппо, как и освобождение самого города.
И это не удивительно, потому что за 6 с лишним лет войны люди устали от бесконечной стрельбы и бомбежек, а путевка сборной Сирии по футболу в Россию — своего рода очередной символ возвращения всей страны к мирной жизни.
Мы пообщались с владельцем одного из кафе, в котором транслировался матч.
— Меня зовут Хасан Фысток, я хозяин кафе Стелла в районе Могамбо. Надеюсь, что мы победим при поддержке нашего президента и наших русских друзей. Дай Бог, мы победим в войне и в футболе. Надеюсь Сирия всегда будет свободной от бандитов и террористов. Надеюсь, что Сирия будет сильна до конца.
— Расскажите, что Вы чувствуете во время такого важного матча для Сирии?
— Я хочу сказать, если Сирийская команда победит — это будет большой повод для радости сирийского народа. Как вы знаете, война идет к завершению, я надеюсь, что в Сирии будет так же хорошо, как раньше и даже лучше.
— Если Сирийская команда победит и пройдет в плей-офф, Вы поедете в Россию на ЧМ 2018?
— Да, конечно, с удовольствием, я буду счастлив посмотреть футбол в самой дорогой стране моему сердцу и всего сирийского народа. Я хочу выразить большую признательность президенту Владимиру Путину и каждому гражданину России за поддержку и помощь нашей стране.
К сожалению, сборная САР уступила австралийцам в дополнительное время со счетом 1:2, но самоотверженная игра сирийских футболистов сплотила миллионы людей по всей Сирии в борьбе за мир и независимость своей страны.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Герой Сирии: «Тигр» Сухейль — гроза ИГИЛ и «Аль-Каиды» (ФОТО)
Чем меньше времени остается до окончательной победы правительственной армии Сирии в войне с террористическими группировками, тем чаще вспоминаются имена героев, без которых этот счастливый для всех сирийцев день никогда бы не наступил.
К сожалению, многим отважным воинам пришлось отдать жизнь за будущее страны, однако те, кто живы, сегодня продолжают борьбу, доказывая, что смерть боевых товарищей не была напрасной.
Говоря о личностях, навсегда вписавших свое имя в историю сирийского конфликта, в числе первых необходимо назвать имя генерала Сухейла Аль-Хасана, который за шесть лет кровавого противостояния с исламскими радикалами, по сути, стал национальным героем.
Заговорили об этом офицере (тогда он был в чине полковника) еще в 2011 году, когда по результатам первых боевых действий против экстремистских группировок в провинции Латакии его подразделение оказалось одним из немногих, способных дать отпор противнику. Тогда же он получил от сослуживцев свое прозвище «Тигр».
Когда в 2013 году фронт стабилизировался, на базе подразделения Аль-Хасана была создана добровольческая бригада «Силы тигра». В нее набирались исключительно добровольцы, имевшие опыт ведения боевых действий. Вскоре после этого «Тигры» стали фактически главной ударной силой Сирийской Арабской Армии. Битва за Алеппо, наступательные операции в Хаме и Хомсе, прикрытие воинских формирований при отступлении из Идлиба — вот неполный список задач, успешно выполненных Сухейлем и его подчиненными.
Наибольшую же известность получила операция по прорыву блокады базы Квайрес, находившейся в осаде ИГИЛ* около трех лет. Тогда Аль-Хасан, находясь на передовой, лично руководил действиями подчиненных, а само сражение стало одной из самых крупных побед сирийской армии с начала войны.
Весной этого года подчиненные Сухеля Аль-Хасана, ставшего к этому времени генералом, сумели сорвать крупнейшее наступление так называемой умеренной оппозиции на севере Хамы, уничтожив несколько тысяч боевиков.
Очередным свидетельством профессионализма и полководческого таланта новоиспеченного генерала стала операция по освобождению Эль-Кдар в августе 2017 года. Тогда несколько отделений спецназа высадились в тылу противника, планируя перерезать линии снабжения и взять штурмом вышеназванный населенный пункт, который, к слову, служил ключевой точкой обороны боевиков и не давал сирийской армии сомкнуть кольцо окружения вокруг «Акербатского котла». При этом «Силы тигра» провели высадку в тылу и совершили ночной многокилометровый марш-бросок, после которого с хода вступили в бой за Эль-Кдар. Кто руководил данной операцией на передовой, догадаться не трудно.
За последние годы генерал Сухейл Аль-Хасан по праву стал одним из самых уважаемых людей в Сирии, наряду с президентом Башаром Асадом олицетворяющим пример бескомромиссной борьбы с жестоким врагом. Пример, вернувший обреченной на гибель стране уверенность в завтрашнем дне.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Возле главного отделения полиции Дамаска прогремели взрывы
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