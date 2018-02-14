Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире, Творчество

Не только «Движение вверх»

01:05. 14 февраля 2018 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:
Еще 10 сюжетов из истории российского спорта, о которых можно было бы снять блокбастеры

Фильм Антона Мегердичева «Движение вверх», рассказывающий о победе советской баскетбольной сборной над американцами на Олимпиаде в Мюнхене, уже собрал в прокате больше 2 миллиардов рублей, побив все предыдущие достижения российского кино. Спортивные драмы в России в последнее время стали снимать чаще (см., например, «Легенду №17»), однако тем для кино в реальной жизни по-прежнему предостаточно. По просьбе «Медузы» редактор международных проектов Sports.ru Иван Калашников вспомнил еще десять выдающихся спортивных сюжетов из истории СССР и России, которые можно было бы успешно увековечить в кино.

Турне футбольного «Динамо» по Великобритании
1945 год

Футболисты «Динамо» и «Кардифф Сити» перед матчем («Динамо» выиграло 10-1). 17 ноября 1945 года

Осенью 1945 года московское «Динамо», усиленное форвардом Всеволодом Бобровым из ЦДКА, едет в футбольное турне по Великобритании — в целях закрепления дружбы между странами-союзницами, победившими во Второй мировой войне. Поездка закручивается как хороший шпионский роман: советская делегация прилетает в аэропорт, где ее никто не встречает, переводчица «Динамо» переводит одно слово из десяти, тушуясь под взглядами сопровождающих из КГБ, а английские репортеры подсматривают за тренировками москвичей.

Дальше — триумфальное развитие событий. На первый матч против «Челси» приходит рекордная 100-тысячная толпа, «Динамо» проигрывает два мяча, но заканчивает игру с ничейным счетом 3:3, затем одерживает две победы в Кардиффе и Лондоне и под занавес турне еще раз играет вничью в Шотландии; общий итог — победа. Британцы в восторге от советского футбола, но холодная война уже рядом: через две недели после турне Джордж Оруэлл пишет, что спорт в принципе не может способствовать укреплению международных отношений. А через четыре месяца Черчилль произносит Фултонскую речь.


Биатлонная эстафета на Олимпиаде в Саппоро
1972 год

Александр Тихонов во время соревнований в Саппоро, 16 января 1972 года

На старт мужской биатлонной эстафеты выходит Александр Тихонов — один из лучших спортсменов в истории этого вида, к которому позже приклеится прозвище Мистер Биатлон. Тихонов привычно берет бешеную скорость, но на втором огневом рубеже начинает нервничать, мажет два раза, бросается в суматошную погоню и ломает лыжу. Сначала он скачет на одной ноге, затем биатлонист из сборной ГДР по-социалистически протягивает ему свою лыжу, Тихонов кое-как едет на ней километр и только потом получает нормальный запасной комплект. Свой этап он заканчивает последним, но затем Ринат Сафин обгоняет всех соперников, и сборная СССР приезжает к золотой медали.

По-хорошему, эта история должна быть вступлением к байопику Тихонова, также полному драматических сюжетов: после завершения карьеры он уходит в бизнес, затем практически разваливает Союз биатлонистов России, попутно скрываясь от суда по обвинению в покушении на Амана Тулеева, а после амнистии становится яростным биатлонным блогером-обличителем.

Роднина и Зайцев на Олимпиаде в Лейк-Плесиде
1980 год

Ирина Роднина и Александр Зайцев получают золотые медали Олимпиады в Лейк-Плесиде, 24 февраля 1980 года

За год до Олимпиады в США непобедимая фигуристка Ирина Роднина, катающаяся в паре с Александром Зайцевым, рожает ребенка. Ей 29 лет, в активе два олимпийских золота и десять высших наград с чемпионатов мира. Можно спокойно заканчивать карьеру, но тренер-доминатор Татьяна Тарасова уговаривает Роднину выступить на третьей Олимпиаде, чтобы остудить пыл американской пары Бабилония — Гарднер, которая в отсутствие Родниной выигрывает чемпионат мира.

Игры в Лейк-Плесиде — высшая точка спортивного противостояния СССР и США, да еще и на американской территории: советские войска уже вошли в Афганистан, но решение о бойкоте летней Олимпиады в Москве еще не принято. Американские хоккеисты организуют «Чудо на льду», побеждая советскую сборную, но Роднина и Зайцев отвечают им безупречным выступлением. Соперники снимаются с турнира, Роднина становится трехкратной олимпийской чемпионкой, звучит гимн Советского Союза, она плачет на пьедестале.

Победа футбольной сборной в Сеуле
1988 год

Бразилец Луис Карлос против советского вратаря Дмитрия Харина в финале футбольного турнира Олимпиады в Сеуле, 1 октября 1988 года

Сборная СССР по футболу побеждала на Олимпиаде в 1956 году и выигрывала чемпионат Европы в 1960-м, но золотые медали на Играх в Сеуле — пожалуй, самое серьезное достижение в ее истории. Командой руководит тренер-эксцентрик Анатолий Бышовец, про которого пел Высоцкий, на предматчевых установках он философствует и читает футболистам стихи. В финале советским игрокам противостоит сборная Бразилии, где играют будущие чемпионы мира-1994 Таффарел, Бебето и супербомбардир Ромарио (он забьет больше 1000 мячей в карьере). Судьба финала решается в дополнительное время; комментатор Владимир Маслаченко — еще один готовый киногерой — произносит легендарную фразу «Савичев, убегай и забивай, я тебя умоляю!» — и Савичев убегает и забивает.

Карпов против Каспарова
1990 год

США. Нью-Йорк. 11 декабря 1990 г. Матч на первенство мира по шахматам между А. Карповым и Г. Каспаровым.

Самый напряженный матч за звание чемпиона мира по шахматам после схватки Бобби Фишера и Бориса Спасского в Рейкьявике (о ней уже сняли фильм «Жертвуя пешкой»). Пятая подряд встреча Анатолия Карпова и Гарри Каспарова проходит в Нью-Йорке, и еще до первого хода на доске Каспаров делает политический ход — ставит российский триколор напротив флага СССР, стоящего рядом с Карповым. После двух партий сторона Карпова подает официальный протест, после четырех федерация шахмат принимает решение убрать флаги, но всем уже понятно, что играют не просто два гроссмейстера, а две системы.

Каспаров побеждает, получает крупнейшие призовые в истории шахмат и впервые задумывается о создании своего шахматного мира, где будут играть по его правилам. В 1993-м он разругается с ФИДЕ и лишится официального титула. Еще через 20 лет — вернется в Нью-Йорк на постоянное место жительства, уже в статусе оппозиционного политика в изгнании.

Финал Кубка Дэвиса
2002 год

Михаил Южный во время матча и с Кубком Дэвиса, 27 ноября 2002 года

В истории российского участия в главном командном теннисном турнире было немало киношных сюжетов — в 1995-м, например, Андрей Чесноков в решающем сете решающего матча полуфинала против немцев отыграл девять матчболов, выиграл сет со счетом 14-12 и рухнул на грунт в полном изнеможении (через пять дней ему вручили за это орден мужества). Но 2002-й все-таки важнее — хотя бы чисто иерархически.

Мужская сборная России играет против французов в Париже. Вундеркинд российского тенниса Марат Сафин выигрывает два матча, но ветеран команды Евгений Кафельников, выступающий с травмой, уступает и в своей партии, и в паре с Сафиным. Счет по матчам 2:2, на площадку выходит 20-летний Михаил Южный, который был включен в состав команды в последний момент, да еще и перенес личную драму — за два месяца до матча скончался его отец. Южный проигрывает два первых сета, а затем получает совет от капитана команды Шамиля Тарпищева: «Миша, ты не должен видеть ни меня, ни соперника, ни трибуны. Только мяч. Играй с мячом». Три следующих сета за Южным, Россия впервые в своей истории выигрывает Кубок Дэвиса, а Борис Ельцин, при котором теннис стал придворным видом спорта в России, сравнивает эту победу с победой СССР над Канадой в хоккее.

Алексей Немов на Олимпиаде в Афинах
2004 год

Алексей Немов пытается успокоить толпу, 23 августа 2004 года

Лучший российский гимнаст с 12 олимпийскими медалями с Игр в Атланте и Сиднее приезжает на свою последнюю Олимпиаду в Афины, рассчитывая эффектно завершить карьеру. После упражнения на перекладине судьи выставляют Немову оценки, которыми недовольны не только он и его тренер, но и весь зал: зрители начинают кричать и свистеть, мешая проведению турнира. Через несколько минут Немов сам идет успокаивать зал, чтобы шум не мешал выступать следующему гимнасту. В это время глава судейского комитета убеждает судей поменять оценки.

Немов все равно останется без прощальной олимпийской медали — зато с такой историей, что достается не каждому победителю.

Победа на Евробаскете
2007 год

Jasper Juinen / Getty Images

На Олимпиаду-1992 в составе сборной США впервые приезжают звезды НБА, громят там всех соперников и получают прозвище Dream Team; с тех пор самым интересным международным турниром становится чемпионат Европы, где еще сохраняется настоящая конкуренция. Впрочем, сборная России после распада СССР продолжает стабильное движение вниз и вроде бы приезжает на Евробаскет-2007 без особых надежд на успех: большинство игроков команды были в своих клубах на вторых ролях, и даже самый стабильный резидент НБА Андрей Кириленко в том сезоне все чаще оказывался на скамейке «Юты Джаз».

Во главе сборной — израильтянин Дэвид Блатт, первый иностранный тренер в истории команды. На первую тренировку приезжают всего два человека. Пресса ворчит по поводу того, что лидером команды становится натурализованный американец Джон Роберт Холден. Однако на групповом этапе Россия расправляется с Сербией и Грецией, в плей-офф проходит Францию и Литву, а в финале встречается с Испанией — лучшей европейской сборной последнего десятилетия — в Мадриде. По дороге на матч случается классический кинематографический твист: жена Кириленко Мария Лопатова забывает в отеле аккредитацию. Автобус разворачивается, а потом снова едет на матч.

Россия обыгрывает Испанию со счетом 60:59. Решающий мяч забрасывает Холден. Самым ценным игроком турнира признают Кириленко.

Золото хоккейного чемпионата мира в Канаде
2008 год

Claudio Bresciani / Scanpix / LETA

В 2008-м советская школа хоккея бесперебойно продолжает поставлять звезд в НХЛ и после распада СССР, а вот сборная страны стремительно теряет позиции — никак не может выиграть Олимпиаду и имеет на своем счету лишь одну победу на чемпионате мира в 1993 году. Чемпионат мира вообще не очень престижный турнир, куда клубы НХЛ обычно не отпускают своих ведущих игроков, но вот в Канаде как раз собирается очень приличный состав участников.

В финал выходят хозяева и Россия — и выдают невероятное шоу с участием признанных звезд (Федоров, Овечкин) и тех, у кого не очень-то задалось в НХЛ (Семин, Ковальчук). Россия отыгрывается со счета 2:4, переводит матч в овертайм, и там Илья Ковальчук — универсальный символ не до конца реализованного потенциала российского хоккея — забрасывает победную шайбу. Владислав Третьяк сравнивает эту победу с Суперсерией-1972, страна выходит на улицы.

Как выясняется, не последний раз в том году: через несколько месяцев Россия обыгрывает Голландию в четвертьфинале футбольного чемпионата Европы — и история повторяется с новой силой. Про это, конечно, тоже можно было бы снять кино.

Волейбольная сборная на Олимпиаде в Лондоне
2012 год

Dominic Ebenbichler / Reuters / Scanpix / LETA

Мужская сборная не побеждала на Олимпиаде с 1980 года и совсем не выглядит претендентом на победу в Лондоне. Тем более что соперник в финале — сильнейшая сборная Бразилии, которая в группе разнесла Россию со счетом 3:0. Финальный матч также начинается с двух проигранных сетов, но затем тренер Владимир Алекно придумывает гениальный тактический ход, неочевидным образом меняя местами двух игроков, и Россия делает камбэк, уничтожая бразильцев. Последняя большая — и неожиданная — российская победа перед началом полосы допинговых скандалов; тот случай, когда в сюжете нет никакой общественной подоплеки, — но самой спортивной драмы более чем достаточно.

Иван Калашников
Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: достижения, олимпиада, спорт, ссср
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Фильм Движение вверх – рекорд засчитан
...Машков-Гаранжин создает команду не только из спортсменов по сценарию: ...соперником. Преодоление непреодолимых обстоятельств возможно, только когда один за всех и...блокбастеров с претензией на искусство. «Движение вверх» – удачный пример симбиоза развлечения и...
«Движение вверх»: фильм-укор тем, кто не отстоял страну
...развитой цивилизации». Фильм «Движение вверх» (режиссёр Антон Мегердичев,...только по русскому «центру», но и по самим бывшим республикам. Поэтому «Движение вверх...Движение вверх» — это ностальжи-синема про «команду молодости нашей». А в повседневности — только...
Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма «Движение вверх»
...приурочена к показу фильма «Движение вверх», который с огромным ...Овчинникова действительно была баскетболисткой, только вот появиться в Мюнхене... баскетбол на Олимпиадах дебютировал только в 1976 году. А... советского прошлого. Вот только где же наши новые...
Движение по спектру сознания
... сознания - теперь человек ассоциирует себя только с частью своего эго - со... может периодически ходить вниз и вверх. Наконец человек может более-менее... ему в плюс и помогать движению вверх по карьерной лестнице или в...
О гравитационных двигателях
...температура окружающей среды только влияет на скорость движения воды по трубке...движения воды в керамической перегородке только вниз под действием силы тяжести, дорога вверх... информацией. Безсмертно только Вечное Движение, которое и только которое дарит нам...
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
..., что нескончаемо живой. Лишь только всматриваться, только слушать. Чудес не надо. Бог... действование, и только оно одно, определяет твою ценность... (Действование – движение к Цели... в чём дело: одно лишь движение вверх Врачует безгласное тело, покуда огонь...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>