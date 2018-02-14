Не только «Движение вверх»

Еще 10 сюжетов из истории российского спорта, о которых можно было бы снять блокбастеры

Турне футбольного «Динамо» по Великобритании

Биатлонная эстафета на Олимпиаде в Саппоро

Роднина и Зайцев на Олимпиаде в Лейк-Плесиде

Победа футбольной сборной в Сеуле

Карпов против Каспарова

Финал Кубка Дэвиса

Алексей Немов на Олимпиаде в Афинах

Победа на Евробаскете

Золото хоккейного чемпионата мира в Канаде

Волейбольная сборная на Олимпиаде в Лондоне

Футболисты «Динамо» и «Кардифф Сити» перед матчем («Динамо» выиграло 10-1). 17 ноября 1945 годаОсенью 1945 года московское «Динамо», усиленное форвардом Всеволодом Бобровым из ЦДКА, едет в футбольное турне по Великобритании — в целях закрепления дружбы между странами-союзницами, победившими во Второй мировой войне. Поездка закручивается как хороший шпионский роман: советская делегация прилетает в аэропорт, где ее никто не встречает, переводчица «Динамо» переводит одно слово из десяти, тушуясь под взглядами сопровождающих из КГБ, а английские репортеры подсматривают за тренировками москвичей.Дальше — триумфальное развитие событий. На первый матч против «Челси» приходит рекордная 100-тысячная толпа, «Динамо» проигрывает два мяча, но заканчивает игру с ничейным счетом 3:3, затем одерживает две победы в Кардиффе и Лондоне и под занавес турне еще раз играет вничью в Шотландии; общий итог — победа. Британцы в восторге от советского футбола, но холодная война уже рядом: через две недели после турне Джордж Оруэлл пишет, что спорт в принципе не может способствовать укреплению международных отношений. А через четыре месяца Черчилль произносит Фултонскую речь.Александр Тихонов во время соревнований в Саппоро, 16 января 1972 годаНа старт мужской биатлонной эстафеты выходит Александр Тихонов — один из лучших спортсменов в истории этого вида, к которому позже приклеится прозвище Мистер Биатлон. Тихонов привычно берет бешеную скорость, но на втором огневом рубеже начинает нервничать, мажет два раза, бросается в суматошную погоню и ломает лыжу. Сначала он скачет на одной ноге, затем биатлонист из сборной ГДР по-социалистически протягивает ему свою лыжу, Тихонов кое-как едет на ней километр и только потом получает нормальный запасной комплект. Свой этап он заканчивает последним, но затем Ринат Сафин обгоняет всех соперников, и сборная СССР приезжает к золотой медали.По-хорошему, эта история должна быть вступлением к байопику Тихонова, также полному драматических сюжетов: после завершения карьеры он уходит в бизнес, затем практически разваливает Союз биатлонистов России, попутно скрываясь от суда по обвинению в покушении на Амана Тулеева, а после амнистии становится яростным биатлонным блогером-обличителем.Ирина Роднина и Александр Зайцев получают золотые медали Олимпиады в Лейк-Плесиде, 24 февраля 1980 годаЗа год до Олимпиады в США непобедимая фигуристка Ирина Роднина, катающаяся в паре с Александром Зайцевым, рожает ребенка. Ей 29 лет, в активе два олимпийских золота и десять высших наград с чемпионатов мира. Можно спокойно заканчивать карьеру, но тренер-доминатор Татьяна Тарасова уговаривает Роднину выступить на третьей Олимпиаде, чтобы остудить пыл американской пары Бабилония — Гарднер, которая в отсутствие Родниной выигрывает чемпионат мира.Игры в Лейк-Плесиде — высшая точка спортивного противостояния СССР и США, да еще и на американской территории: советские войска уже вошли в Афганистан, но решение о бойкоте летней Олимпиады в Москве еще не принято. Американские хоккеисты организуют «Чудо на льду», побеждая советскую сборную, но Роднина и Зайцев отвечают им безупречным выступлением. Соперники снимаются с турнира, Роднина становится трехкратной олимпийской чемпионкой, звучит гимн Советского Союза, она плачет на пьедестале.Бразилец Луис Карлос против советского вратаря Дмитрия Харина в финале футбольного турнира Олимпиады в Сеуле, 1 октября 1988 годаСборная СССР по футболу побеждала на Олимпиаде в 1956 году и выигрывала чемпионат Европы в 1960-м, но золотые медали на Играх в Сеуле — пожалуй, самое серьезное достижение в ее истории. Командой руководит тренер-эксцентрик Анатолий Бышовец, про которого пел Высоцкий, на предматчевых установках он философствует и читает футболистам стихи. В финале советским игрокам противостоит сборная Бразилии, где играют будущие чемпионы мира-1994 Таффарел, Бебето и супербомбардир Ромарио (он забьет больше 1000 мячей в карьере). Судьба финала решается в дополнительное время; комментатор Владимир Маслаченко — еще один готовый киногерой — произносит легендарную фразу «Савичев, убегай и забивай, я тебя умоляю!» — и Савичев убегает и забивает.США. Нью-Йорк. 11 декабря 1990 г. Матч на первенство мира по шахматам между А. Карповым и Г. Каспаровым.Самый напряженный матч за звание чемпиона мира по шахматам после схватки Бобби Фишера и Бориса Спасского в Рейкьявике (о ней уже сняли фильм «Жертвуя пешкой»). Пятая подряд встреча Анатолия Карпова и Гарри Каспарова проходит в Нью-Йорке, и еще до первого хода на доске Каспаров делает политический ход — ставит российский триколор напротив флага СССР, стоящего рядом с Карповым. После двух партий сторона Карпова подает официальный протест, после четырех федерация шахмат принимает решение убрать флаги, но всем уже понятно, что играют не просто два гроссмейстера, а две системы.Каспаров побеждает, получает крупнейшие призовые в истории шахмат и впервые задумывается о создании своего шахматного мира, где будут играть по его правилам. В 1993-м он разругается с ФИДЕ и лишится официального титула. Еще через 20 лет — вернется в Нью-Йорк на постоянное место жительства, уже в статусе оппозиционного политика в изгнании.Михаил Южный во время матча и с Кубком Дэвиса, 27 ноября 2002 годаВ истории российского участия в главном командном теннисном турнире было немало киношных сюжетов — в 1995-м, например, Андрей Чесноков в решающем сете решающего матча полуфинала против немцев отыграл девять матчболов, выиграл сет со счетом 14-12 и рухнул на грунт в полном изнеможении (через пять дней ему вручили за это орден мужества). Но 2002-й все-таки важнее — хотя бы чисто иерархически.Мужская сборная России играет против французов в Париже. Вундеркинд российского тенниса Марат Сафин выигрывает два матча, но ветеран команды Евгений Кафельников, выступающий с травмой, уступает и в своей партии, и в паре с Сафиным. Счет по матчам 2:2, на площадку выходит 20-летний Михаил Южный, который был включен в состав команды в последний момент, да еще и перенес личную драму — за два месяца до матча скончался его отец. Южный проигрывает два первых сета, а затем получает совет от капитана команды Шамиля Тарпищева: «Миша, ты не должен видеть ни меня, ни соперника, ни трибуны. Только мяч. Играй с мячом». Три следующих сета за Южным, Россия впервые в своей истории выигрывает Кубок Дэвиса, а Борис Ельцин, при котором теннис стал придворным видом спорта в России, сравнивает эту победу с победой СССР над Канадой в хоккее.Алексей Немов пытается успокоить толпу, 23 августа 2004 годаЛучший российский гимнаст с 12 олимпийскими медалями с Игр в Атланте и Сиднее приезжает на свою последнюю Олимпиаду в Афины, рассчитывая эффектно завершить карьеру. После упражнения на перекладине судьи выставляют Немову оценки, которыми недовольны не только он и его тренер, но и весь зал: зрители начинают кричать и свистеть, мешая проведению турнира. Через несколько минут Немов сам идет успокаивать зал, чтобы шум не мешал выступать следующему гимнасту. В это время глава судейского комитета убеждает судей поменять оценки.Немов все равно останется без прощальной олимпийской медали — зато с такой историей, что достается не каждому победителю.Jasper Juinen / Getty ImagesНа Олимпиаду-1992 в составе сборной США впервые приезжают звезды НБА, громят там всех соперников и получают прозвище Dream Team; с тех пор самым интересным международным турниром становится чемпионат Европы, где еще сохраняется настоящая конкуренция. Впрочем, сборная России после распада СССР продолжает стабильное движение вниз и вроде бы приезжает на Евробаскет-2007 без особых надежд на успех: большинство игроков команды были в своих клубах на вторых ролях, и даже самый стабильный резидент НБА Андрей Кириленко в том сезоне все чаще оказывался на скамейке «Юты Джаз».Во главе сборной — израильтянин Дэвид Блатт, первый иностранный тренер в истории команды. На первую тренировку приезжают всего два человека. Пресса ворчит по поводу того, что лидером команды становится натурализованный американец Джон Роберт Холден. Однако на групповом этапе Россия расправляется с Сербией и Грецией, в плей-офф проходит Францию и Литву, а в финале встречается с Испанией — лучшей европейской сборной последнего десятилетия — в Мадриде. По дороге на матч случается классический кинематографический твист: жена Кириленко Мария Лопатова забывает в отеле аккредитацию. Автобус разворачивается, а потом снова едет на матч.Россия обыгрывает Испанию со счетом 60:59. Решающий мяч забрасывает Холден. Самым ценным игроком турнира признают Кириленко.Claudio Bresciani / Scanpix / LETAВ 2008-м советская школа хоккея бесперебойно продолжает поставлять звезд в НХЛ и после распада СССР, а вот сборная страны стремительно теряет позиции — никак не может выиграть Олимпиаду и имеет на своем счету лишь одну победу на чемпионате мира в 1993 году. Чемпионат мира вообще не очень престижный турнир, куда клубы НХЛ обычно не отпускают своих ведущих игроков, но вот в Канаде как раз собирается очень приличный состав участников.В финал выходят хозяева и Россия — и выдают невероятное шоу с участием признанных звезд (Федоров, Овечкин) и тех, у кого не очень-то задалось в НХЛ (Семин, Ковальчук). Россия отыгрывается со счета 2:4, переводит матч в овертайм, и там Илья Ковальчук — универсальный символ не до конца реализованного потенциала российского хоккея — забрасывает победную шайбу. Владислав Третьяк сравнивает эту победу с Суперсерией-1972, страна выходит на улицы.Как выясняется, не последний раз в том году: через несколько месяцев Россия обыгрывает Голландию в четвертьфинале футбольного чемпионата Европы — и история повторяется с новой силой. Про это, конечно, тоже можно было бы снять кино.Dominic Ebenbichler / Reuters / Scanpix / LETAМужская сборная не побеждала на Олимпиаде с 1980 года и совсем не выглядит претендентом на победу в Лондоне. Тем более что соперник в финале — сильнейшая сборная Бразилии, которая в группе разнесла Россию со счетом 3:0. Финальный матч также начинается с двух проигранных сетов, но затем тренер Владимир Алекно придумывает гениальный тактический ход, неочевидным образом меняя местами двух игроков, и Россия делает камбэк, уничтожая бразильцев. Последняя большая — и неожиданная — российская победа перед началом полосы допинговых скандалов; тот случай, когда в сюжете нет никакой общественной подоплеки, — но самой спортивной драмы более чем достаточно.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com