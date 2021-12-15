Летопись полувека. Год 1957
Летопись полувека. Год 1957
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1957 стал годом 40-летия Великого Октября, 250-летия Ленинграда, первого советского судна на подводных крыльях, спуска на воду атомного ледокола «Ленин», начала разработки алмазных месторождений в Якутии, введения в строй Кайраккумской ГЭС в Таджикистане, учреждения Союза художников СССР, VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве, запуска первого в мире искусственного спутника Земли, введения в строй первого советского синхрофазотрона, выставки авиационной техники во Внуково, Совещания коммунистических и рабочих партий социалистических стран и мира.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – А. Шамаро
Режиссер – Д. Костров
Текст читал – Георгий Шумаков
Текст читал – Юрий Левитан
#ЛетописьПолувека #ИсторияСССР #СоветскийСоюз #ДокументальныйФильм #хроника
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