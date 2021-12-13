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Открытым текстом 12.12.2021

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Нападение на МФЦ: охрана без оружия — не охрана

Для безумия любой повод пригодится. 7 декабря в многофункциональном центре государственных услуг «Рязанский» на Первой Новокузьминской улице Москвы 45-летний бывший сотрудник системы связи Службы внешней разведки, придя за новым паспортом, отказался на входе надеть маску. Когда охранники попытались его не впустить, он застрелил их, а затем ранил ещё четверых, включая десятилетнюю девочку.

Открытым текстом сообщаю: пистолет убийцы переделан из травматического в боевой, но любой человек с нормальными руками может сделать огнестрел вообще из подручных средств. А вот если бы охранники были вооружены — у них были бы шансы выжить. Даже при встрече с сумасшедшим.

Открытым текстом напоминаю: антипрививочная и вообще антимедицинская истерика запущена у нас ещё при Горбачёве. А уж в нынешней коронавирусной пандемии достигла совершенно безумного накала. Специалисты отмечают давно известные приметы внушённого сумасшествия: здоровый вроде бы человек, поверив правдоподобной, на первый взгляд, лжи, постепенно вычёркивает из своего сознания всё, что могло бы её опровергнуть, и разрушает свой разум, лишь бы не признаться себе, что стал жертвой краткого недомыслия.

Мы думаем обо всём одним и тем же механизмом. Поэтому невозможно сойти с ума на одном направлении, а на прочих остаться здравомыслящим. Вот и человек, имевший дело со сложной техникой, требующей серьёзно думать, поверил одной из бесчисленных антипрививочных фантазий — и стал опасен не только для себя, но и для окружающих. Хорошо, что нашлось кому его унять.

Старший лейтенант полиции Домолаев, сотрудник отдела миграции, безоружным вышел из своего кабинета на звуки выстрелов и скрутил вооружённого убийцу. Министр внутренних дел представил Домолаева к государственной награде.

Открытым текстом благодарю старлея Домолаева за подвиг. И открытым же текстом прошу всех вас подумать, что нам нужно сделать, чтобы поводов для подвигов было поменьше. Чтобы нас не сводили с ума сочинители фальшивок. Чтобы законопослушные граждане были вправе защищаться от любых преступников любыми нужными средствами.

Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/914871-napadenie-na-mfts-okhrana-bez-oruzhiia-ne-okhrana

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-12-12-2021/
Метки: открытым текстом, последние выпуски
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