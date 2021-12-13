Летопись полувека. Год 1955
Летопись полувека. Год 1955
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1955 стал годом дальнейшего освоения целинных земель, начала строительства Братска, вывода советских войск из Австрии, строительства Каховской и Сталинградской ГЭС, включения ФРГ в НАТО, вывода французских войск из Вьетнама, возвращения домой экипажа советского танкера «Туапсе», 200-летия МГУ, первой советской антарктической экспедиции, образования Организации Варшавского Договора.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Эдда Забавских
Режиссер – В. Щелканова
Текст читал – Алексей Эйбоженко
#ЛетописьПолувека #ИсторияСССР #СоветскийСоюз #ДокументальныйФильм #хроника
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