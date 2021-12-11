Летопись полувека. Год 1952
Летопись полувека. Год 1952
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1952 стал годом строительства московских высоток, открытия движения на участке между станциями метро «Белорусская» и «Комсомольская Кольцевой линии московского метрополитена, XV Олимпийских игр в Хельсинки, 100-летия со дня смерти Н.Гоголя, первого советского электрического трактора и самоходного зерноуборочного комбайна, 125-летия со дня смерти Л. ван Бетховена, открытия Волго-Донского канала, XIX съезда ВКП(б).
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Юлиан Семенов
Автор сценария – Л. Гинзбург
Автор сценария – Гребельная Н.
Автор сценария – Стеженский В.
Режиссер – С. Колобов
Режиссер – Ричард Викторов
Текст читал – Алексей Задачин