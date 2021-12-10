Летопись полувека. Год 1951
Летопись полувека. Год 1951
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1951 стал годом американской агрессии в Корее, 150-летия Кировского завода, сдачи новых станций метро на Кольцевой линии, начала освоения пустыни Каракумы, строительства Каховской ГЭС и Цимлянского гидроузла, открытия памятника М.Горькому в Москве, 175-летия Большого театра, III Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Дмитрий Морозов
Автор сценария – Андрей Зоркий
Автор сценария – Аркадий Локтев
Режиссер – Римма Мишина
Режиссер – И. Кузнецов
Текст читал – Юрий Яковлев