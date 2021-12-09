Летопись полувека. Год 1950
Летопись полувека. Год 1950
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Пятый послевоенный год 1950 стал годом празднования 80-летия со дня рождения В.Ленина, начала строительства Куйбышевской и Каховской ГЭС, Главного Туркменского канала, рождения массового движения шефства наставников над молодыми рабочими, подписания Договора о дружбе между СССР и Китаем, выборов в новый состав Верховного Совета СССР, начала американской агрессии в Северной Корее и подписания Стокгольмского воззвания.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Владимир Семаков
Режиссер – Владимир Семаков
Текст читал – В. Панфилов