Летопись полувека. Год 1945
Летопись полувека. Год 1945
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Победоносный год 1945 стал годом падения Берлина и окончательного разгрома фашистской Германии, исторического Парада Победы на Красной площади, Ялтинской и Постдамской конференций глав антигитлеровской коалиции, молниеносного разгрома Квантунской армии в Маньчжурии и капитуляции Японии, образования ООН, раздела Германии на четыре зоны оккупации и Международного трибунала над нацистскими преступниками в Нюрнберге.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Игорь Каракоз
Автор сценария – Эдуард Талунтис
Режиссер – Игорь Масленников
Текст читал – Р. Широких