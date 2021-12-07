Летопись полувека. Год 1947
Летопись полувека. Год 1947
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Второй послевоенный год 1947 стал годом начала реализации «Плана Маршалла» в Европе, 800-летия Москвы, отмены карточной системы, запуска первой домны на "Запорожстали", начала выпуска автомобилей «Москвич-400», «Доктрины Трумэна», первых переселенцев на Сахалин, запуска первой турбины Днепрогэса, I Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Праге.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Юрий Егоров
Режиссер – В. Щелканова
Текст читал – Леонид Хмара