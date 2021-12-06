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Открытым текстом 05.12.2021

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Навести порядок в угольной отрасли: жёстко и по закону

Второго декабря президент Российской Федерации провёл совещание, посвящённое положению дел в угольной промышленности — прежде всего Кузбасса, но понятно, что затронутые проблемы бытуют по всей отрасли.

Президент сказал: «С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жёстко, так же, как и за соблюдение в шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения».

Открытым текстом спрашиваю: думаете, сурово? Нет, всего лишь справедливо. И дальновидно. Хотя бы потому, что в значительной части угольных предприятий сложились условия столь пугающие, что работают там по большей части от полной безысходности. Чуть улучшатся условия в других местах и отраслях — и сразу начнётся массовый отток сотрудников. Угледобыча упадёт. И что делать тогда всем потребителям — от энергетики до металлургии? Но углепромышленники уверяют, что делают всё возможное.

Владелец шахты «Листвяжная» и президент холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Юрьевич Федяев заверил: «…Никогда, как бы тяжело ни было в угольной отрасли, мы не экономили на средствах безопасности и защиты. Все необходимые финансы всегда выделялись, оборудование покупалось самое новое, самое современное».

Увы, словам деловых людей — даже сказанным официально в лицо главе государства — далеко не всегда можно доверять.

Председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Иванович Мохначук сообщил, в частности: «Согласно трудовому законодательству, профсоюзы имеют право, их техническая инспекция, прийти на рабочее место и проверить состояние условий труда, заработную плату членов профсоюза. Имеют право прийти. А работодатель обязан его пустить или нет? Работодатель его не пускает на шахту».

Открытым текстом сообщаю: разговор был такой жёсткий, что в официальной публикации на сайте президента есть пропуски. Надеюсь, в исполнении мер, выработанных по ходу совещания, пропусков не будет.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-05-12-2021/
Метки: открытым текстом, последние выпуски, уголь
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