Летопись полувека. Год 1944
Летопись полувека. Год 1944
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Четвертый военный год 1944 стал годом нового гимна СССР, разгрома немецких армий под Ленинградом, освобождения Прибалтики, победы на Карельском перешейке, блестящей операции «Багратион» в Белоруссии, сокрушительного удара на Правобережной Украине, освобождения Севастополя, Одессы и Западной Украины, Корсунь-Шевченковской операции, освобождения Румынии и Болгарии, открытия второго фронта в Нормандии.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Игорь Каракоз
Автор сценария – Эдуард Талунтис
Режиссер – С. Колобов