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Летопись полувека. Год 1944

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Летопись полувека. Год 1944
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Четвертый военный год 1944 стал годом нового гимна СССР, разгрома немецких армий под Ленинградом, освобождения Прибалтики, победы на Карельском перешейке, блестящей операции «Багратион» в Белоруссии, сокрушительного удара на Правобережной Украине,  освобождения Севастополя, Одессы и Западной Украины, Корсунь-Шевченковской операции, освобождения Румынии и Болгарии, открытия второго фронта в Нормандии.

Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Игорь Каракоз
Автор сценария – Эдуард Талунтис
Режиссер – С. Колобов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CnAd7POS_2w
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