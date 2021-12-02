Летопись полувека. Год 1941
Летопись полувека. Год 1941
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Трагический год 1941 наряду с подвигом тружеников тыла стал годом беспримерной обороны Брестской крепости, жестоких и горестных поражений первых месяцев войны, героической обороны Одессы и Севастополя, первых побед Красной армии под Ельней, начала блокады Ленинграда и сокрушительного разгрома гитлеровских войск под Москвой.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Р. Арсеньев
Автор сценария – Владимир Возчиков
Режиссер – Марк Орлов
Текст читал – Р. Широких