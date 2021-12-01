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Открытым текстом 28.11.2021

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Кровавые угольные деньги

Читал я в детстве, что на каждый миллион тонн угля, добытого шахтным способом, приходится один погибший шахтёр. С тех пор уголь мало подешевел.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошёл взрыв с последующим пожаром, вызвавшим нехватку кислорода и обвалы. Погиб пятьдесят один человек, в том числе пятеро спасателей. Ещё шестьдесят три пострадали.

Открытым текстом сообщаю: на этой шахте, работающей с 1956 года, взрыв уже третий. Смесь горючего газа метана — неизбежной подземной примеси к углю — с воздухом взрывалась 24 января 1981-го и 28 октября 2004-го. В первый раз погибло пять человек, во второй — тринадцать. Нынешняя катастрофа тоже неслучайна.

По предварительным сведениям, на шахте постоянно нарушались правила подземных работ. Датчики содержания метана в воздухе заклеивали чем-то, чтобы не останавливать добычу. С начала нынешнего года Ростехнадзор выявил более девятисот нарушений. Шахту оштрафовали в общей сложности на четыре миллиона рублей. Сейчас арестованы директор шахты, его первый заместитель, начальник участка, где произошёл взрыв, и двое инспекторов Ростехнадзора, ответственных за проверку шахты.

Открытым текстом напоминаю: за доказательство того, что пока средний заработок преступника с учётом времени отсидки выше среднего честного заработка, преступность безудержно растёт — дана нобелевская премия по экономике.

Мощность шахты — более пяти миллионов тонн угля в год. Чистая прибыль в прошлом году — более восьмисот миллионов рублей. Семьям будет выплачено по два миллиона за каждого погибшего.

Открытым текстом уверяю: пока штрафы за нарушения и выплаты пострадавшим составляют ничтожную долю прибыли, надеяться можно лишь на чудо.

Все шесть спасателей, попавших под завал, награждены орденами Мужества. Пятеро — посмертно. Врач Александр Анатольевич Заковряшин сумел выкарабкаться. Госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Открытым текстом надеюсь: когда-нибудь гибель за прибыль прекратится.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-28-11-2021/
Метки: кемеровская область, кузбасс, открытым текстом, последние выпуски, шахты
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