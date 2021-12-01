Летопись полувека. Год 1940
Летопись полувека. Год 1940
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1940 стал годом 15-летие советского радио, 100-летия со дня рождения П.И.Чайковского, введения 7-дневной рабочей недели, вхождения в состав СССР Литвы, Латвии, Эстонии и Бессарабии, завершения героической эпопеи папанинцев, окончания советско-финской войны, оккупации Германией Франции, Дании и Норвегии.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Андрей Донатов
Режиссер – Ким Долгин
Текст читал – Владимир Герцик