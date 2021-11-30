Летопись полувека. Год 1939
Летопись полувека. Год 1939
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1939 стал годом XVIII съезда ВКП(б), продолжения гражданской войны в Испании, принятия закона о всеобщей воинской обязанности, принятия новой военной присяги в РККА, открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, начала строительства Большого Ферганского канала, героической эпопеи затертого во льдах ледокола «Георгий Седов», беспосадочного перелета по маршруту Москва-Северная Америка, начала Второй мировой войны, советско-финской зимней войны.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – В. Куксов
Режиссер – Михаил Каширин
Текст читал – Леонид Хмара