Летопись полувека. Год 1938
Летопись полувека. Год 1938
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1938 стал годом 75-летнего юбилея писателя А.Серафимовича, 40-летия МХАТа, позорного Мюнхенского сговора, оккупации немецкими войсками Судетской области Чехословакии, учреждения звания Герой Социалистического Труда, 20-летия ВЛКСМ, вооруженного конфликта с Японией на озере Хасан, ввода в строй новых станций метро в Москве, выдающегося перелета Москва-Дальний Восток летчиц М.Расковой, П.Осипенко и В.Гризодубовой, героической эпопеи папанинцев на дрейфующей льдине.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Б. Дунаевский
Автор сценария – И. Заславский
Режиссер – Г. Шабарин
Оператор – Артур Франго
Текст читал – Георгий Шумаков