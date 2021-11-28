Летопись полувека. Год 1937
Летопись полувека. Год 1937
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1937 стал годом 20-летия страны, рождения песни «Москва майская» В.Лебедева-Кумача, первой в мире советской полярной научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс», Всесоюзной переписи населения, первых выборов в Верховный Совет СССР, смерти С.Орджоникидзе, Всемирной выставки в Париже, приезда в СССР испанских детей, беспосадочных перелетов советских летчиков по маршруту Москва-Северный полюс-США, триумфа советских пианистов на международном конкурсе имени Шопена.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Виктор Лисакович
Режиссер – Виктор Лисакович