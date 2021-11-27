Летопись полувека. Год 1936
Летопись полувека. Год 1936
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1936 стал годом рождения первого советского циклотрона, Х съезда ВЛКСМ, VII Чрезвычайного съезда Советов и принятия новой Конституции СССР, начала гражданской войны в Испании, легендарного беспосадочного перелета Москва-остров Удд, смерти М.Горького, выхода на экраны фильма «Депутат Балтики».
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – К. Рейтер
Оператор – Г. Копаев
Текст читал – Георгий Шумаков