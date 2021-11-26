Летопись полувека. Год 1935
Летопись полувека. Год 1935
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1935 стал годом отмены карточной системы на хлеб, первого советского лимузина ГАЗ-М1, 10-летия пионерского лагеря «Артек», начала генеральной реконструкции Москвы, открытия первых станций московского метро, VII Всесоюзного cъезда Советов, XVII съезда ВКП(б), начала замены двуглавых царских орлов на звезды на кремлевских башнях, зарождения движения колхозников-ударников, широкомасштабных маневров в Киевском военном округе, VII Всемирного конгресса Коминтерна, антарктического перелета по маршруту Москва – мыс Шмидта на Чукотке.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Владимир Семаков
Режиссер – Владимир Семаков
Текст читал – Сергей Богомолов