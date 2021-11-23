Летопись полувека. Год 1932
Летопись полувека. Год 1932
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1932 стал годом начала строительства московского метро, производства первых советских подшипников, экскаваторов, мотоциклов, фотоаппаратов, электровозов, первой телевизионной передачи, объявления Папой Римским «крестового похода» против СССР, героического штурма Эльбруса 500 ударниками труда, строительства Беломоро-Балтийского канала, пуска Днепрогэса, 20-летия газеты «Правда».
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Михаил Ливертовский
Режиссер – Михаил Ливертовский
Оператор – В. Гвардин
Оператор – Моисей Сегаль