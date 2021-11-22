Мусор в западной пропаганде

США обвинили РФ в уничтожении своего же спутника, которое якобы угрожает Международной космической станции.

Околоземное пространство непрерывно заполняется отработавшими своё спутниками, последними ступенями ракет, обломками старых аппаратов… Весь этот космический мусор движется по орбитам примерно в одну сторону, но с разными скоростями, так что столкновения бывают опасны.

В понедельник, 15 ноября экипажу Международной космической станции пришлось несколько часов просидеть в кораблях, ранее доставивших его на борт. В опасной близости от станции пролетело несколько кусков мусора, способных повредить её обшивку. Стенки космических кораблей куда толще и прочнее, да ещё и покрыты теплозащитой, так что в них безопаснее.

Соединённые Государства Америки немедленно открытым текстом обвинили Российскую Федерацию в милитаризации космоса. Ведь накануне наша противоспутниковая система успешно сбила наш же спутник, давно выработавший свой ресурс.

Наше Министерство обороны подтвердило проведение испытаний, но сообщило, что спутник находился на десятки километров выше станции, так что по законам космической механики его обломки никак не могли оказаться на орбитах настолько близких к МКС, чтобы ей угрожать. Уж и не говорю о том, что сами СГА испытали противоспутниковые ракеты ещё в 2007-ом, да и прочие космические державы провели подобные испытания задолго до нас.

Открытым текстом сообщаю: истерика в СГА порождена тем, что там уже четыре десятилетия разрабатывают всё новые планы размещения в космосе систем, способных поразить нашу территорию, включая промышленные ресурсы, шахты запуска ракет, центры принятия решений.

Теперь мы им вполне убедительно показали: всё нацеленное против нас мы способны уничтожить. Кстати, вся система управления вооружёнными силами СГА опирается на связные и навигационные спутники: полезут на нас — останутся без приказов и ориентиров. Во французском детском стишке сказано: cet animal est tres mechant — quand on l’attaque il se defend (это животное очень опасное — когда на него нападают, оно защищается). Не нападайте — и не будет для вас опасностей.