Летопись полувека. Год 1931
Летопись полувека. Год 1931
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1931 стал решающим и переломным годом первой пятилетки, открытия Шосткинской фабрики кинопленки, схода с конвейера первого трактора Харьковского тракторного завода, приезда в Москву английского писателя Б.Шоу, строительства Магнитогорского металлургического завода, VI Всесоюзного съезда Советов, празднования 10-летия Марийской АССР, выпуском первого советского блюминга на Ижорском заводе, открытия автомобильного завода АМО в Москве.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Евгений Митько
Автор сценария – Фахри Мустафаев
Режиссер – Фахри Мустафаев
Оператор – Геннадий Славщик
Текст читал – Алексей Задачин