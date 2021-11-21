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Летопись полувека. Год 1930

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Летопись полувека. Год 1930
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год-труженик 1930 стал годом пуска Туркестано-Сибирской магистрали, схода с конвейера первого трактора СТЗ-1 и первого советского комбайна, XVI съезда ВКП(б), строительства Магнитки и автомобильного завода в Нижнем Новгороде, второй арктической экспедиции О.Шмидта, первого советского каучука, введения сплошной рабочей недели, бескомпромиссной борьбы с кулачеством и кончины В.Маяковского.

Центральное телевидение СССР 1967

Автор сценария – Андрей Зоркий
Автор сценария – А. Школьников
Автор сценария – Аркадий Локтев
Режиссер – Лев Мирский
Текст читал – Юлиан Козловский

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CeJal5ILgmE
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