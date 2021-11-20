Летопись полувека. Год 1929
Летопись полувека. Год 1929
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Переломный 1929 стал годом принятия первого пятилетнего плана развития народного хозяйства, начала массовой коллективизации сельского хозяйства, V Всесоюзного съезда Советов, зарождения массового социалистического соревнования, создания первого зернового совхоза, советско-китайского вооруженного конфликта на КВЖД, I Всесоюзного слета пионеров, провозглашения Таджикской ССР, начала строительства Магнитки, Кузнецкстроя, Сельмашстроя, Днепрогэса, Сталинградского тракторного завода, арктической экспедиции на Землю Франца-Иосифа и межатлантического перелета Москва-Нью-Йорк.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – А. Путко
Автор сценария – Т. Правдинцева
Автор сценария – Ю. Щербаков
Режиссер – Н. Чекасина
Оператор – Артур Франго
Текст читал – Юрий Ярцев