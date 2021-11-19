Летопись полувека. Год 1928
Летопись полувека. Год 1928
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1928 стал годом решительной борьбы с неграмотностью по всей стране, 100-летия со дня рождения Л.Толстого, рождения легендарной песни «Марш авиаторов», VI конгресса Коминтерна, 10-летия РКСМ, возвращения М.Горького в СССР и его поездки по стране, судебных процессов по «шахтинскому делу», героической эпопеи по спасению экспедиции У.Нобиле на Северном полюсе.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – В. Никиткина
Режиссер – Валерий Лебедь
Оператор – Юрий Кочергин
Текст читал – Леонид Хмара