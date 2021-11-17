Летопись полувека. Год 1926
Летопись полувека. Год 1926
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1926 стал годом разрушительного наводнения в центральных районах страны, начала массового жилищного строительства, VII съезда РКСМ, Всесоюзной переписи населения, схода с конвейера первых советских тракторов, пуска первой советской электрички, первых дальних перелетов советских летчиков, строительства первой на Кавказе Земо-Авчальской ГЭС в Грузии.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Л. Юдасин
Режиссер – И. Куфлин
Текст читал – Юрий Ярцев