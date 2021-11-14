Летопись полувека. Год 1923
Летопись полувека. Год 1923
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1923 стал годом XII съезда РКП (б), 25-летия МХАТа, открытия Курской магнитной аномалии, проведения первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве, первого советского грузового автомобиля, начала обустройства границ СССР, строительства Волховской ГЭС, ультиматума Керзона и убийства советского дипломата В.Воровского, бескомпромиссной борьбы с детской беспризорностью.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Вадим Белозеров
Автор сценария – Е. Диков
Автор сценария – В. Рыбаков
Автор сценария – Л. Юдасин
Режиссер – П. Сыров
Оператор – Альберт Ерютин
Текст читал – Владимир Герцик